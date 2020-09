Savunma Bakanı Akar Kaş'tan barış mesajı verdi

Beraberinde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla dün Antalya’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın Meis Adası’nın hemen karşısındaki Kaş’tan diyalog ve barış mesajları verdi.

‘DİYALOGDAN YANAYIZ’

Akar, burada gazetecilere yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi: “Türk milletinin en önemli özelliği misafirperverliğidir. Dolayısıyla misafir olarak gelen herkese ‘Hoş geldiniz’ diyoruz. Buradaki faaliyetlerimizi normal şartlarda yürütüyoruz. Burada her şeyin barış içerisinde, istikrar içerisinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gelişmesinden yanayız. Amacımız, gayretimiz bundan ibarettir. Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız. Bir an önce bölgenin barış, huzur ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız.” Bakan Hulusi Akar sonrasında Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda da diyalog çağrısını yineledi.

‘GERGİNLİĞİN YARARI YOK’

Yunan adalarının Türkiye’ye yakınlığına dikkat çeken Akar, “İç içe bulunuyoruz” diyerek coğrafyanın “anlatılması ve anlaşılması zorluklar” içerdiğini kaydetti ve şöyle devam etti: “Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu konuda uluslararası hukukun adil şekilde uygulanmasını istiyoruz... Gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye yararı yok. Özellikle Yunanistan’a bir yararı yok, bunun anlaşılması lazım.” Yunanistan’ın 10 millik hava sahası iddiasına da değinen Akar, bunun pratikte getirdiği zorluklara işaret ederek, “Bunların mutlaka Yunanlı dostlarımız tarafından, komşularımız tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz ve aklı selimle davranmasını bekliyoruz” dedi. Akar, NATO çatısı altında yapılan teknik görüşmelere ilişkin de, Yunanistan’ın bazı önkoşullarının olduğunu belirterek, “Onların önkoşulları varsa bizim de var. Mesele suyu yokuşa akıtmak değil. (Problemleri) çözmekten yana tarafların irade ortaya koyması lazım. Samimiyetle oturup bunları konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ KKTC ZİYARETİ

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş temaslarının ardından sürpriz şekilde KKTC’yi ziyaret ederek, “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı”nın son gün etkinliklerine katıldı. Geçen yıl ekim ayında yapılan tatbikat, Doğu Akdeniz’de tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde hem erkene alınmış, hemde başlangıçta 5 gün olarak planlanan süresi 8 güne uzatılmıştı. Tatbikatta, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurları yer aldı.

AKER’İ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Savunma Bakanı Akar, dün geldiği Antalya’nın Kaş ilçesinde, TSK komuta kademesiyle birlikte, İngiliz bandıralı “Ben My Chree”yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Onbaşı Yusuf Ziya Erdil’i anma etkinliğine katıldı. Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nda, 4 küçük topu ile İngilizlerin dört uçaklı gemisi “My Chree”yi Meis’te sulara gömmüş, bir diğer gemiyi de savaş dışı bırakmıştı. Fransız gemileri “Paris 2”yi 13 Aralık 1917’de, “Alexandra”yı da 8 Mart 1918’de Kemer’de top atışlarıyla batıran Aker, emeklilikten sonra yerleştiği Antalya’da 5 Kasım 1968’de yaşamını yitirmişti.

ORUÇ REİS ANTALYA AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

DOĞU Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı açıklarına demirledi. 10 Ağustos’ta başlayan çalışmaları kapsamında Oruç Reis, yaklaşık 3 bin 500 kilometrekarelik alandan veri topladı. Savunma Bakanı Akar gelişmeyle ilgili, “Planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır, bölgedeki hak ve hukukumuzdan vazgeçmemiz asla söz konusu değildir” dedi.