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Savunma Bakanı açıkladı: İngiltere'den Putin'i kızdıracak hamle... Zelenski: ABD'nin desteği olmadan çok zor

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#İngiltere#Rusya#Putin
Savunma Bakanı açıkladı: İngiltereden Putini kızdıracak hamle... Zelenski: ABDnin desteği olmadan çok zor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 14:58

Ukrayna'ya destek sağlama planı için başkent Kiev'e giden İngilter Savunma Bakanı John Healey, İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğini öne sürdü. “Ukrayna'nın baskı altında olmasından endişeliyim" ifadesini kullanan Healey, İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daha fazla baskı yapmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın ABD desteği olmadan çok zorlanacağını belirtti.

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlama planlarını görüşmek üzere başkent Kiev'e geldi.

Savunma Bakanı Healey, Ukrayna askerlerinin Rusya'ya karşı savaşta eğitilmeleri için İngiliz birliklerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi.

İngiltere'nin Ukrayna askerlerine eğitim verebilmesinin daha uygun hale getirilmesi gerektiğini savunan Healey, Ukrayna'ya İngiliz birlikleri gönderilmesi konusunu göz ardı etmediğini belirtti.

Resmi bir karar henüz açıklanmasa da Healey, The Times gazetesine "Ukraynalıların erişimini kolaylaştırmamız ve Ukraynalılarla birlikte çalışarak daha fazla askeri motive etmelerine ve harekete geçirmelerine yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.

Savunma Bakanı açıkladı: İngiltereden Putini kızdıracak hamle... Zelenski: ABDnin desteği olmadan çok zor

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Healey, “Ukraynalıların isteklerine cevap verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Savaşanlar onlar” ifadelerini kullandı.

İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi kararını verme sürecinin "uykularını kaçırdığını" belirten Healey, "Savaşı önlemenin en iyi yolu düşmanı caydırmaktır" diye ekledi.

"ENDİŞELİYİM"

Rusya'ya "çok daha fazla baskı" koyma sözü veren Healey, 2025 yılında İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla maddi yardım ve daha gelişmiş silahlar göndereceğini kaydetti.

Savunma Bakanı açıkladı: İngiltereden Putini kızdıracak hamle... Zelenski: ABDnin desteği olmadan çok zor

Healey, "Bizim görevimiz Ukrayna'nın konumunu güçlendirmek ve Putin'e daha fazla baskı yapmak için elimizden geleni yapmaktır. Putin, Batı'nın Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağını bilmeli. Batı desteğinin zayıfladığına dair herhangi bir işaret, kısa vadeli bir bakış açısına sahip olduğumuza dair herhangi bir belirti, savaş alanında Putin'i sadece cesaretlendirecektir” dedi.

Healey, Rusya'nın son haftalarda gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğunu söyledi ve “Ukrayna'nın baskı altında olmasından endişeliyim" ifadesini kullandı.

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ZELENSKİ: ABD DESTEĞİ OLMADAN ÇOK ZOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'deki Avrupa Konseyi binasında düzenlenen AB zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanı açıkladı: İngiltereden Putini kızdıracak hamle... Zelenski: ABDnin desteği olmadan çok zor

Rusya ile sürdürdüğü savaşın gidişatına ilişkin konuşan Zelenski, "ABD yardımı olmadan Ukrayna'nın desteklenmesi çok zor" ifadesinde bulundu.

Zelenski'nin bu açıklaması, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki desteğini çekmesi halinde Avrupa ülkelerinin ABD'den kalan boşluğu doldurabileceği konusunda şüphe uyandırdı.

Zelenski, müzakerelerin gerçekleşmesi ve barışın sağlanması için ABD, AB, ve Avrupa ülkeri arasında çok büyük bir birliktelik olması gerektiğini savundu.

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#İngiltere#Rusya#Putin

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