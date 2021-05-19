Savcılık açıkladı... Trump için en kötü senaryo!

2 yıldan uzun bir süredir Donald Trump'ın Başkanlık öncesi döneme ait iş ilişkilerini araştıran New York Başsavcılığı'ndan beklenen açıklama geldi.

CNN International'da yer alan haberlere göre, New York Başsavcılığı, 'Trump Organizasyonu'nun ceza sıfatıyla soruşturulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın 'ceza sıfatına' çevrilmesine neden olan kanıtın ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, eyaletin baş savcısı Letitia James'in sözcüsü Fabien Levy ile görüştü ve bu soruyu ona yöneltti.

Ancak şu cevabı aldı; 'Trump organizasyonunu cezai sıfatla soruşturuyoruz. Ek bir yorumumuz yok.'

'KARAR SİYASİ'

Trump tarafı ise suçlamaları reddediyor ve savcılıktan gelen bu adımın siyasi olduğunu iddia ediyor.

BBC'de yer alan habere göre, Trump tarafı Demokrat bir savcı tarafından yapılan soruşturmanın 'siyasi bir kan davası' olduğunu söylüyor

James'in, Mart 2019'da, Trump'ın kredi ararken bankalar için varlıklarının değerini şişirdiği ve vergilerini düşürmek için adımlar attıüı iddialarına yönelik bir hukuk soruşturması yürüttüğü biliniyordu..

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