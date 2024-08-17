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Savaşta yıldırım saldırısı taktiği… Ukrayna en kritik köprüyü havaya uçurdu, inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı! Saldırıda ABD izi… ‘Bizi HIMARS’larla vurdular’

Güncelleme Tarihi:

#UKRAYNA#RUSYA#Kursk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 14:53

Rusya ve Ukrayna arasında Şubat 2022’den beri devam eden savaşta 6 Ağustos’ta yeni bir evreye geçildi. Ukrayna 11 gün önce girdiği Rus topraklarında ilerleyişini sürdürürken Kursk bölgesindeki en kritik öneme sahip köprü havaya uçuruldu. Moskova yönetimi saldırının ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında başlayan çatışmalar giderek şiddetleniyor.

Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 130 bine yakın kişi tahliye edilmişti.

Savaşta yıldırım saldırısı taktiği… Ukrayna en kritik köprüyü havaya uçurdu, inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Saldırıda ABD izi… ‘Bizi HIMARS’larla vurdular’

Rus medyası, 3 yıla yaklaşan savaş boyunca ilk kez ülke toprakları Ukrayna tarafından işgal edilmişken yapılan yayınlarda durumun kontrol altında olduğunu söylese de Ukrayna’nın Kursk bölgesinde ilerleyişi hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, birliklerinin, Rusya'nın Kursk bölgesinin farklı noktalarında sadece bugün 1 ila 3 kilometre ilerleme kaydettiğini bildirdi.

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UKRAYNA KURSK’TAKİ KRİTİK KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURDU!

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise Rus ordusunun ikmal yolunun hedef alındığını belirterek Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan stratejik öneme sahip bir köprüyü havaya uçurduklarını duyurdu.

Savaşta yıldırım saldırısı taktiği… Ukrayna en kritik köprüyü havaya uçurdu, inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Saldırıda ABD izi… ‘Bizi HIMARS’larla vurdular’

Ukrayna ordusunun yayınladığı videoyu paylaşan Oleshchuk, köprünün havaya uçurulduğu anları dünyayla paylaşırken Ukrayna’nın Rusya içinde ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Ukrayna yönetimi, 6 Ağustos'ta girdiği Kursk bölgesinde ve Rusya toprakları içerisinde 11 gündür bin 150 kilometrekarelik alanda 82 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia ediyor.

Savaşta yıldırım saldırısı taktiği… Ukrayna en kritik köprüyü havaya uçurdu, inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Saldırıda ABD izi… ‘Bizi HIMARS’larla vurdular’

KURSK SALDIRISINDA ABD İZİ

Moskova, Ukrayna'nın iki buçuk yıldır devam eden savaşın seyrini değiştirmek için Rusya'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü sırada Kursk bölgesindeki iki önemli köprünün yıkılmasında batı yapımı füzelerin kullanıldığını iddia etti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Seym nehri üzerindeki bir köprüyü yıkmak için muhtemelen ABD yapımı HIMARS kullandığını ve sivilleri tahliye etmeye çalışan gönüllüleri öldürdüğünü söyledi.

Ukrayna dün, Rusya'nın Kursk bölgesinde Seim nehri üzerindeki iki önemli köprüyü yok etti.

Savaşta yıldırım saldırısı taktiği… Ukrayna en kritik köprüyü havaya uçurdu, inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Saldırıda ABD izi… ‘Bizi HIMARS’larla vurdular’

“UKRAYNA RUSYA’YI AMERİKAN HIMARS'LARIYLA VURDU”

Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada “Kursk bölgesi ilk kez Batı yapımı roketatarlarla, muhtemelen Amerikan HIMARS'larıyla vuruldu. Glushkovo bölgesindeki Seym Nehri üzerindeki köprüye yapılan saldırı sonucunda köprü tamamen yıkıldı ve tahliye edilen sivil halka yardım eden gönüllüler öldürüldü.” açıklamasını yaptı.

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Washington'daki yetkililer ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de başlattığı savaşı kazanmasına izin veremeyeceğini söyleyen ABD'nin, sürpriz saldırıyı şu ana kadar ABD silahlarının kullanılmasını haklı çıkaran koruyucu bir hareket olarak gördüğünü söyledi.

Savaşta yıldırım saldırısı taktiği… Ukrayna en kritik köprüyü havaya uçurdu, inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Saldırıda ABD izi… ‘Bizi HIMARS’larla vurdular’

YILDIRIM SALDIRISININ ARDINDAKİ GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI

Rus güçleri Donetsk bölgesindeki stratejik Pokrovsk şehrine yaklaşırken Volodimir Zelenski'nin başdanışmanı Mykhailo Podolyak “Rusya'ya önemli taktiksel yenilgiler yaşatmamız gerekiyor” diyerek başladığı önemli mesajında Ukrayna'nın Rusya sınırındaki bazı bölgelere yönelik yıldırım taarruzunu anlattı.

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Podolyak, saldırının Moskova'yı Ukrayna'daki savaşıyla ilgili “adil” görüşmelere ikna etmek için tasarlandığını söyledi.

Savaşta yıldırım saldırısı taktiği… Ukrayna en kritik köprüyü havaya uçurdu, inanılmaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı Saldırıda ABD izi… ‘Bizi HIMARS’larla vurdular’

Podolyak, Ukrayna’nın bölgedeki saldırılar ve özellikle de köprülerin yok edilmesiyle birlikte Rusya’nın tedarik zincirini kırmak ve elini zayıflatmak istediğini söylerken “Kursk bölgesinde, Rusya’yı adil bir müzakere sürecine girmeye ikna etmek için askeri araçların objektif olarak nasıl kullanıldığını açıkça görüyoruz. Kanıtlanmış, etkili baskı araçlarımız var. Ekonomik ve diplomatik olanlara ek olarak ... Rusya'ya önemli taktiksel yenilgiler yaşatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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#UKRAYNA#RUSYA#Kursk

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