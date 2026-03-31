Savaşta yeni cephe: İsrail'e füze attılar, saldırının ardındaki gizli strateji ne? ‘Durdurulmaları zor!’

Yemen’deki İran destekli Husiler, uzun süren tehditlerin ardından geçtiğimiz cumartesi günü İsrail’e iki füze fırlatarak Orta Doğu’daki çatışmalara resmen dahil oldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Husilerin sabah erken saatlerde İsrail’e bir balistik füzenin ardından bir de seyir füzesi ateşlediği bildirildi.



Seyir füzesinin balistik füzeden birkaç saat sonra fırlatıldığı ve İsrail ordusu tarafından önlendiği kaydedildi. Balistik füze saldırılarından farklı olarak bu olayda protokol gereği sirenlerin çalmadığı aktarıldı. Yine cumartesi günü X’te yayınlanan bir video açıklamasında Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, saldırıların “hassas İsrail askeri mevzilerini” hedef aldığını ve “kahramanca İran direnişine” ek olarak gerçekleştirildiğini belirtti.



‘İSRAİL SALDIRGANLIĞI DİRENEN TÜM CEPHELERDE DURANA KADAR DEVAM EDECEKTİR’



Saree, “Yemen silahlı kuvvetleri, Allah’ın desteğiyle, İsrailli düşman için hassas askeri mevzileri hedef alan bir balistik füze yaylım ateşi açarak ilk askeri operasyonlarını gerçekleştirdiler. Operasyonlar İran İslam Cumhuriyeti’nin çabalarını ve Lübnan, Irak ve Filistin’deki direniş eksenini desteklemektedir. Operasyonlarımız, daha önceki duyurumuzda detaylandırıldığı üzere, ilan ettiğimiz tüm hedefler gerçekleşene ve İsrail saldırganlığı direnen tüm cephelerde durana kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.





بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بدفعة من الصواريخ الباليستية. pic.twitter.com/OKuGCAk5MQ — العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) March 28, 2026

Husiler, Yemen’in Şii Müslüman azınlığı olan Zeydileri temsil eden bir grup. 1990’lı yıllarda silahlı bir hareket olarak ortaya çıkan Husiler, 20 yılı aşkın süre boyunca Yemen’in merkezi hükümetine karşı bir dizi isyan başlattı.



2011’deki Arap Baharı’nın ardından kuzeydeki bir vilayeti ele geçiren Husiler, kısa süre içinde başkent Sanaa ve Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki önemli bölgelerin kontrolünü de ellerine aldı. Bölgesel güç dengeleri bağlamında İran’ın ‘Direniş Ekseni’ içinde yer alan Husiler, bu süreçte İran’dan silah ve füze teknolojisi aldı. Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’de Hamas’a yönelik operasyonları başlatmasının ardından, Husiler İsrail’i hedef alan füze saldırıları düzenlemeye başladı ve Kızıldeniz’deki gemi trafiğine müdahalede bulundu. İsrail, Husilerin altyapısına yönelik hava saldırılarıyla yanıt verdi; bazı üst düzey Husi yetkilileri öldürüldü, ancak liderliğin en tepe noktası hedef alınamadı.

Husilerin saldırılarını Suudi Arabistan’a veya Kızıldeniz’deki gemi trafiğine genişletip genişletmeyeceği henüz belirsiz. Ancak bunu yapmaları, bölgede bir aydır süren gerilimin dramatik biçimde tırmanması anlamına gelecek.

NEDEN ŞİMDİ SAVAŞA KATILDILAR?



Cumartesi günü düzenlenen ilk saldırılar sınırlıydı ve bazı analistler bu adımı İran’ı desteklemeye yönelik sembolik bir hareket olarak değerlendiriyor. Husilerin siyasi büro üyesi Nasr al-Din Amer, “Gerçek şu ki, İsrail bizimle savaş halinde ve bize karşı sürekli bir saldırı yürütüyor” dedi.



Amer, İsrail’in ‘Büyük İsrail’ vizyonu ve Orta Doğu’yu değiştirme hedeflerinin hiçbir şekilde gizlenmediğini de vurguladı. Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi ise yaptığı açıklamada “kararlılıkla karşılık verildiğini” ve İran’ın Yemen’e yönelik saldırılara karşı resmen yanlarında olduğunu söyledi. Konuşmasının büyük bölümü Suudi Arabistan’a yönelikti; Riyad’ın 2015-2022 yılları arasında yürüttüğü askeri harekatın Yemen’e verdiği zararlar ve uygulanan abluka nedeniyle tazminat talep etti.



Yemenli analist Mohammad Basha ise Husilerin eylemlerinin ABD veya Suudi Arabistan ile daha geniş bir çatışmaya girmeden askerî harekâtı yeniden başlatmalarına olanak sağladığını belirtti. Basha, Husilerin odak noktasının hâlâ Filistin davası olduğunu ve İsrail’e saldırmanın, Yemenli halk ve İran destekli ortaklar açısından önceliklerini değiştirmediğini söyledi.





‘SÜRECİN KADERİNİ ETKİLEYEBİLİR, DURDURULMALARI ZOR’

Konuyu Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ’a danıştığımda, Husilerin bağımsız hareket eden bir yapı olduğunu belirterek, “Bugüne kadar Gazze’den dolayı İsrail’e fatura kesen tek yapı onlar” ifadelerini kullandı.



Başbuğ, grubun saldırgan ve affetmez bir tutum sergilediğini vurgulayarak, daha önce ABD’nin de en sonunda Husiler ile anlaşmak zorunda kaldığını söyledi: “Çünkü Kızıldeniz dünya için çok önemli. Ancak Husiler, ABD ile yapılan bu anlaşmayı şöyle gerekçelendirdi: ‘İran savaşı daha henüz çıkmamışken, savaş ihtimali varken eğer savaş çıkar ve İran’a saldırırsanız bu anlaşma biter.’ Artık o anlaşmanın bittiğini söyleyebiliriz” dedi.



Uzman, Husilerin son bir aydır sessizliğini koruduğunu belirterek, ancak grubun sözcüsünün artık fiilen taaruza başladıklarını duyurduğunu aktardı: “Ardından füzeler geldi. Bu iş asla sembolik değil. Sürecin kaderini etkileyecek bir çıkış. Husilerin etkili ve sahayı iyi biliyorlar ve durdurulması zor bir ekip.”







İSRAİL’İN TEPKİSİ! ‘ARTIK BURASI YENİ BİR CEPHE, BÜYÜK HATA YAPTI’

İsrail ordusu, çok cepheli bir savaşa hazır olduklarını açıkladı, ancak misilleme planlarının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Nadav Shoshani, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, “Bunun savaşın bir parçası haline gelmesine hazır olmalıyız ve biz de buna hazırlanıyoruz” dedi. Shoshani, İsrail’in gerektiği sürece her cepheden kendini savunacağını ekledi.



Coşkun Başbuğ, “Yemen zaten İsrail’in ara ara hedef aldığı bir bölgeydi. Artık İsrail Yemen’e de bir cephe açacaktır; bunu mutlaka yapacaktır” dedi. Başbuğ, İsrail’in yayılma stratejisini değerlendirirken, “Asıl soru şu: İsrail hangi yere yetecek? İran’a mı, Lübnan’a mı, Beyrut’a mı, yoksa Gazze’ye mi? İsrail yayılmaya çalışıyor ama bu çok büyük bir hata” ifadelerini kullandı.

HUSİLERİN KARAR DİNAMİĞİ NASIL?



Her ne kadar İran tarafından desteklendikleri bilinse de Husilerin tamamen Tahran’ın kontrolünde hareket etmediği yönünde değerlendirmeler de bulunuyor. Bu noktada grubun kendi iç kamuoyu ve bölgesel algıları da dikkate aldığı belirtiliyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Orta Doğu’dan sorumlu üst düzey görevlerde bulunmuş Barbara Leaf, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



“Bunlar, Tahran'ın örneğin bazı Irak milislerini uzun zamandır kullandığı gibi, rastgele ateş açma operasyonu değiller. Gazze savaşı boyunca İsrail'e ve gemilere yönelik saldırılarına bakarsanız, faaliyetlerinin çoğunu İran’ın emriyle yapmadıklarını görürsünüz.”



Uzmanlara göre Husiler için en büyük risk, İran’ın savaşlarının bir parçası olarak görülmek ve bunun Yemen halkı üzerindeki maliyetinin artması. Nitekim bölgede benzer bir durumun örneği Lübnan’da yaşandı. Hizbullah’ın İran’a destek amacıyla savaşa dahil olması, İsrail’in yoğun hava saldırılarına ve geniş çaplı kara operasyonlarına yol açtı.





İRAN İÇİN BU DURUM AVANTAJ MI?



KIZILDENİZ VE BABÜLMENDEP BOĞAZI RİSK ALTINDA

KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ

Analistlere göre henüz değil. CNN’de yer alan haberde Husilerin İsrail’e zarar verme kapasitesi sınırlı.Ancak Husilerin saldırılarını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef alacak şekilde genişletmesi durumunda çatışmanın boyutu ciddi biçimde artabilir.CNN’de yer alan haberde İran için gerçek avantajın Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarına yeniden başlamasıyla ortaya çıkacak. Husilerin daha önce 100’den fazla gemiye zarar verdiği operasyonlar, sigorta primlerini yükseltmiş ve pek çok denizcilik şirketini Kızıldeniz’i kullanmaktan kaçınmaya yönlendirmişti. Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerini büyük ölçüde kontrol etmesi, bölgesel denizcilik ve petrol akışını etkileme kapasitesini artırıyor.Husiler, Yemen’in Kızıldeniz kıyılarının büyük bölümünü kontrol ediyor; burada stratejik liman kenti El Hudeyde de bulunuyor. İnsansız hava araçları, gemisavar füzeler ve diğer silahlar, ciddi hasara yol açabilecek ve ticaret gemilerini batırabilecek kapasiteye sahip.Kızıldeniz’in güney ucundaki Babülmendep Boğazı, en dar noktasında yalnızca 29 kilometre genişliğinde. Gemiler bu boğazdan geçmek zorunda ve büyük konteyner gemileri saldırılara karşı savunmasız kalıyor. Husi hükümetinde Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Mansur, CNN’e verdiği demeçte, boğazın kapatılmasının uygulanabilir bir seçenek olduğunu ve bunun sonuçlarına Amerikan ve İsrailli saldırganların katlanacağını söyledi."Son bir ayda Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiği ciddi şekilde kısıtlanmışken, Kızıldeniz’in kapanması daha büyük ekonomik aksamalara yol açabilir" diyen Coşkun Başbuğ, "Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15’i Babülmendep Boğazı’ndan geçiyor. Önceki benzer aksamalarda gemiler Güney Afrika üzerinden dolaştırılmış ve yolculuk süresi iki hafta uzamış, sigorta primleri artmış ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık ek maliyet oluşmuştu" dedi.