Savaşta sıcak saatler: Ukrayna'dan Rusya'ya ağır darbe... Batı'ya kötü haber!

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Rusya ve Ukrayna savaşının sona ermesi gündemdeyken bir anda yükselişe geçti. 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "yalancı" olarak nitelerken Ukrayna insansız hava araçları Rusya'nın uluslararası petrol boru hattını vurdu.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'ların Rusya'nın uluslararası petrol boru hattını vurması nedeniyle Kazakistan'dan gelen petrol tedariğinin aksadığı belirtildi.

Üç yıldır Rusya'nın enerji altyapısını hedef alan Kiev yönetimi, Kazakistan petrolünü Karadeniz üzerinden Batı Avrupa'ya ihraç etmek üzere Rusya'nın güneyine taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait bir pompa istasyonunu vurdu.

Saldırıda, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki boru hattının en büyük istasyonu olan Kropotkinskaya pompa istasyonunun vurulduğu açıklandı.

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Tengiz-Novorossiysk boru hattı sistemi üzerinden taşınan petrolün, daha zayıf güçte çalışan pompalar üzerinden aktarılmaya devam ettiği bildirildi.

1500 kilometrelik boru hattında, Rusya ve Kazakistan hükümetlerinin yanı sıra Batılı enerji devleri Chevron, ExxonMobil ve Shell'in de pay sahibi olduğu ifade edildi.

Saldırıda, ölen ya da yaralan olmadığı bildirilirken istasyon personelinin petrol sızıntısını engellediği aktarıldı.

90 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde 90 Ukrayna İHA'sı ile bir Neptün füzesini düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlık, "Dün gece görev başındaki hava savunma sistemlerimiz 90 adet Ukrayna insansız hava aracını tespit ederek imha etti" dedi.

Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Fyholivka köyünü ele geçirdiğini duyurdu.

Ukrayna'nın enerji dağıtım şirketi Ukrenergo, “Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarının sonuçları nedeniyle” Ukrayna'nın bazı bölgelerinde acil elektrik kesintileri uygulandığını duyurdu.