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Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor. Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.

RUSYA'DA KURSK'UN ARDINDAN BELGOROD BÖLGESİNDE DE TAHLİYELER BAŞLADI

Ukrayna ordusu ile çatışmaların yaşandığı Rusya'nın Kursk bölgesinin ardından, Belgorod'un Krasnoyarujskiy bölgesindeki kişilerin de tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod'daki Krasnoyarujskiy bölgesinin sınırlarında Ukrayna ordusuyla çatışmaların yaşandığını belirtti.

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Bölge halkını korumak için tahliyelere başlandığını kaydeden Gladkov, vatandaşların daha güvenli bölgelere taşındığını söyledi.

Rusya'da daha önce de Kursk'ta 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

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“UKRAYNA RUSYA’YI İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

İngiliz medyasına konuşan bir yetkili, Ukrayna'nın Kursk saldırısıyla Rusya'yı istikrarsızlaştırmayı amaçladığını, Rusya'ya gönderilen asker sayısının binlerle ifade edildiğini söylüyor.

Moskova ve Kiev, 250 mil güneyde işgal altındaki Zaporizhzhia nükleer santralinde çıkan yangınla ilgili suçlamalarda bulunurken Ukraynalı kaynaklar Rusya'nın Kursk eyaletine binlerce askerin saldırdığını söylüyor.

Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada harekatın amacının Rusya'nın istikrarını bozmak ve hafif, hızlı saldırılarla Rus güçlerini geriletmek olduğunu söyledi.

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Kremlin'in Rus rezervleri kullanılarak bastırılacağı yönündeki tehditleri nedeniyle operasyonun orta vadede ne kadar sürdürülebilir olacağı belirsizliğini koruyor.





RUSYA “BİRKAÇ YÜZ ASKER” DEMİŞTİ… UKRAYNA BÖLGEYE BİNLERCE ASKER Mİ SOKTU?

Rusya, geçen salı günü başlayan sürpriz Ukrayna saldırısını birkaç yüz askerin başlattığını öne sürmüştü ancak Ukraynalı yetkililer sayının çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Savaşta ilk kez ABD yapımı silahlar kullanmaya başlayan Ukrayna’nın taktik değiştirdiği ve artık savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçilirken binlerce Ukrayna askerinin Rus topraklarına sızdığı iddia ediliyor.

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Çeşitli kaynaklara göre operasyona çok sayıda Ukrayna tugayının katıldığı söyleniyor. Kiev, 2022 baharından bu yana kayda değer bir çatışmanın yaşanmadığı cephenin hafif savunulan bir bölgesine saldırarak Rusya'yı hazırlıksız yakaladı ve sınırlı sınır savunmasını aştı.





ZELENSKİ: SAVUNMADAN SALDIRIYA GEÇTİK

Rus askeri uzmanları çatışmaların Kursk bölgesinin 20 km derinlerinde gerçekleştiğini söylüyor ve Ukrayna'nın bölgeyi bu kadar kolay delebilmesi eleştirilere yol açıyor.

Ukrayna lideri Zelenski son duruma dair açıklamasında "Saldırıya geçtik. Amaç düşmanın mevzilerini genişletmek, maksimum kayıp verdirmek ve kendi sınırlarını koruyamadıkları için Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak" dedi.

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Rusya'nın bu yaz Kursk bölgesinden Ukrayna'nın Sumy bölgesine yaklaşık 2,000 sınır ötesi saldırı düzenlediğini söyledi ve "Toplar, havan topları, insansız hava araçları. Ayrıca füze saldırıları da kaydediyoruz ve bu tür saldırıların her biri adil bir yanıtı hak ediyor" sözlerini kullandı.





“ZAPORİJYA YANGINI RUSYA’NIN NÜKLEER ŞANTAJI”

Zelenski ayrı bir sosyal medya paylaşımında da Rus güçlerinin savaşın ilk günlerinden beri işgal altında tuttuğu Zaporijya Nükleer Santrali’nin soğutma kulelerinden birinde başlayan yangından Rusya’yı sorumlu tuttu.

Zelenski "Radyasyon seviyeleri normlar dahilinde," dedikten sonra Rusya'yı altı reaktörü kapatma modunda olan tesis üzerindeki kontrolünü "Ukrayna'ya, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için" kullanmakla suçladı.