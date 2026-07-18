Savaşta el yükseldi altyapılar hedefte

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ABD ile İran arasındaki savaşta yeni bir eşik aşıldı. Taraflar ilk kez askeri hedeflerin ötesine geçerek köprüler, limanlar, enerji tesisleri, su altyapısı ve ulaşım hatlarını doğrudan hedef almaya başladı. Washington, İran’ın savaş kapasitesini ayakta tutan lojistik ağı vurmaya yönelirken, Tahran da ABD’nin bölgedeki askeri varlığına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerinin kritik altyapısını hedef alarak karşılık verdi. Karşılıklı hamleler, çatışmanın daha geniş bir bölgesel krize dönüşebileceği endişesini artırdı.

ABD KÖPRÜLERİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün gece İran’a yeni saldırılar düzenledi. Güneydeki Sirik kentinde art arda patlamalar meydana geldi. Öte yandan saldırılar önceki gün stratejik noktaları hedef aldı. ABD, İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde en az beş köprüyü vurdu. Bender Hamir’deki saldırılarda yedi kişi hayatını kaybetti, tren istasyonu da hedef alındı. İran’ın en büyük limanı Bender Abbas’a uzanan ikmal hatları zarar görürken, Çabahar Limanı’ndaki deniz gözetleme kulesi ile Pakistan sınırına yakın İranşehr Havalimanı da vuruldu. CENTCOM, son operasyonlarda ilk kez “askeri lojistik altyapısını” hedef aldığını açıkladı. Aynı zamanda deniz ablukasını sıkılaştıran ABD, Hürmüz Boğazı’nda bir tankere çıkarma yaparken dört ticari geminin rotasını değiştirdi, bir başka tankeri işlevsiz hale getirirken birine de el koydu.

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İRAN KÖRFEZ’İ HEDEF ALDI

Tahran ise misillemelerine devam etti. Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’teki ABD askeri üssü, Katar’daki ABD hava üssü, Umman’daki deniz gözetleme radarları, Bahreyn’deki ABD hava unsurları, Ürdün’deki ABD savaş uçakları ve Suriye’deki el-Tanf üssünü hedef aldığını açıkladı. Suriye, el-Tanf üssünün vurulduğu iddiasını yalanladı. Kuveyt saldırılarında bir elektrik üretim tesisinde yangın çıktı. Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemi hedef alındı. İran’ın Huzistan eyaletinde de ABD yapımı bir insansız hava aracı düşürüldü.

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IRAK VE ÜRDÜN PROJEYİ RAFTAN İNDİRDİ, HÜRMÜZ’E ALTERNATİF ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Hürmüz Boğazı’nda çatışmaların tırmanması ve enerji akışının aksaması, bölge ülkelerini alternatif ihracat koridorlarını yeniden gündeme almaya yöneltti. Irak ile Ürdün, yıllardır beklemede olan Basra-Akabe Petrol Boru Hattı projesini yeniden canlandırmak için görüşmelere başladı. ABD’nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da katıldığı bir toplantı ile yeniden gündeme gelen 18 milyar dolarlık proje, Basra’dan Akabe Limanı’na uzanacak iki aşamalı hatla günlük 1 milyon varil petrolü Kızıldeniz’e ulaştırmayı hedefliyor.