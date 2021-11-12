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'Savaşta devrim' diye duyurdular... İşte İsrail'in yeni silahı

#İsrail#Dünya#Ortadoğu
Savaşta devrim diye duyurdular... İşte İsrailin yeni silahı

İsrail, düşmanın elektronik yeteneklerini durdurabilecek kapasiteye sahip olan silahı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Savaşta devrim' olarak nitelendirilen silahın düşman elektronik sensörlerini, navigasyonunu, radarını ve diğer elektronik faaliyetlerini bozduğu belirtiliyor.

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İsrail'in savunma cephaneliğine yeni bir silah eklendi. Ülke yeni savunma sistemi hakkında beklenen açıklamayı yaptı.

New York Post haberi 'Savaşta devrim: İsrail'in yeni 'görünmez' savunma sistemi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Aynı habere göre, düşmanın elektronik yeteneklerini durdurabilecek kapasiteye sahip olan silah, Scorpius adlı yeni bir elektromanyetik savaş paketinin bir parçası.

Savaşta devrim diye duyurdular... İşte İsrailin yeni silahı

 

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Pazarlama Başkan Yardımcısı Gideon Fustick söz konusu sistemin nasıl çalıştığına dair açıklamalarda bulundu.

Fustick Scorpius'un düşman elektronik sensörlerini, navigasyonunu, radarını ve diğer elektronik faaliyetlerini bozan dar hedefli enerji ışınları gönderdiğini belirtti.

Fustick, Forbes'a yaptığı açıklamada elektronik silahların İsrail'in 'yumuşak koruma' olarak adlandırdığı bir kategoriye girdiğini söyledi ve yeni silahı 'savaşta bir devrim' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı;

'Füze atmayan bir saldırı silahı. Yine de, düşman sistemlerini devreye sokmak ve devre dışı bırakmak için çok etkili.'

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Savaşta devrim diye duyurdular... İşte İsrailin yeni silahı

 

Modern savaşın giderek elektromanyetik alana kayacağına inanan Fustick, 'Bu, gökyüzündeki herhangi bir şeyi gerçekten algılayabilen ve aynı anda farklı yönlerde ve farklı frekanslarda birden fazla hedefe hitap edebilen ilk sistem' dedi.

Elektromanyetik silahlar yeni değil. Askeri uzmanlar 2020'de 15,57 milyon dolar olan küresel elektronik savaş pazarının 2027 yılına kadar 20,82 milyon dolara ulaşması bekliyor.

 

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#İsrail#Dünya#Ortadoğu

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