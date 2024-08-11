Savaşta dengeler değişti… Bu kez Ukrayna Rusya’yı işgal etti! Zelenski’den ilk açıklama: Artık bize saldıranların topraklarındayız

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başladı.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği, bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edildi.

Savaşa Ukrayna’nın ilk kez topraklarına girmesiyle birlikte Rusya hiç beklemediği bir darbe alırken yaşanan bu durum Batı medyasında “Ukrayna Putin’i rezil etti” başlıklarıyla yer aldı.

Ukrayna savaş başladığından beri ilk kez Rusya topraklarına girip saldırı gerçekleştirdi... Bu savaşın seyrini değiştirecek bir hamle olabilir

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurdu. Bakanlık, bölgeden 76 binden fazla kişinin, çatışmalar nedeniyle tahliye edildiğini, ülkenin 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kurulduğunu açıkladı.

RUSYA BEKLEMEDİĞİ YERDEN VURULDU

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini dün açıklamıştı. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği öne sürülmüştü.





SAVAŞTA SON DURUM

Ukraynalı askerlerin Rusya’nın batısında yer alan Kursk şehrindeki ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna ordusunun 5 gündür sürpriz şekilde Rusya’nın sınırlarının içine girerek gerçekleştirdiği karşı saldırısı sürerken Ukrayna ordusunun Rusya’nın 10 kilometre derininde ilerleyişini sürdürdüğü düşünülüyor.

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ÇATIŞMALAR NÜKLEER SANTRALE YAKLAŞTI… Kursk’taki çatışmaların nükleer santrale yaklaşması dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), iki tarafa da nükleer bir kazanın yaşanmaması için dikkatli olunması uyarısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk’a ağır silahlarla donatılmış daha fazla askerin konuşlandırıldığını açıklarken Ukrayna ordusu da Rusya’da bulunan bir askeri depoyu hedef aldığını, yüzlerce kanatlı bombanın yok edildiğini iddia etti.

Ukrayna tarafından vurulan Rus askeri araçları böyle görüntülendi

Rusya’nın Şubat 2022’deki işgalinin ardından Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına girip bu kadar ilerleme kaydedebildi.

Ukrayna tarafında saldırılarla ilgili sessizlik hakimken bugün erken saatlerde haber ajansları son dakika koduyla Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin ilk açıklamasını yayınladı.





ZELENSKİ’DEN İLK AÇIKLAMA: BİZE SALDIRANLARIN TOPRAKLARINDAYIZ

Zelenski, yaptığı açıklamayla Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısında yer alan Kursk bölgesinde sınır ötesi bir saldırı yürüttüğünü ilk kez doğruladı.

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Bir video mesajı yayınlayan Zelenski, Ukrayna'nın savaşı "saldırganın topraklarına" doğru ittiğini söyledi.

Ukrayna tarafı Rus topraklarında ilerleyişinin ardından birkaç gün boyunca sessiz kalmıştı... Zelenski Kursk'a yapılan saldırıyı sonunda doğruladı ve Ukraynalı savaşçılara teşekkür etti

Zelenski açıklamasında Ukrayna'nın "savaşçılarına" teşekkür etti ve Rusya'daki operasyon hakkında ülkenin en üst düzey askeri komutanı Oleksandr Syrskyi ile görüştüğünü söyledi.

Ukrayna lideri video mesajında "Ukrayna gerçekten de adaleti sağlayabileceğini ve saldırgan üzerinde gerekli baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.