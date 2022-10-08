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Savaşta bir ilk… Rusya’dan Zaporijya’ya ‘kamikaze’ saldırısı!

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#Zaporijya#Kamikaze Drone#RUSYA
Savaşta bir ilk… Rusya’dan Zaporijya’ya ‘kamikaze’ saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 15:10

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş uzadıkça yaşanan şiddetin dozu da giderek artıyor. Dünya bu hafta sonuna Rusya’nın Zaporijya’ya yaptığı saldırı ve sonrasında da Kırım’daki Kerç köprüsünde meydana gelen patlamayla başladı. Zaporijya’daki saldırılar bir kez daha nükleer felaket korkusunu tetikledi.

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Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu Zaporijya geçtiğimiz hafta birkaç ölümcül saldırının hedefi oldu. Geçen hafta şehre roket isabet etmesi sonucu 30 kişi öldü, 88 kişi yaralandı. Kurbanlardan bazıları işgal altındaki topraklara girmek için şehrin eteklerinde kuyrukta beklerken, diğerleri bir otobüs durağında bekliyordu.

Ukrayna, Rus birliklerinin her iki cephede de baskı altında geri çekilmesiyle ülkenin doğu ve güneyinde ilerlemeye devam ediyor.

Savaşta bir ilk… Rusya’dan Zaporijya’ya ‘kamikaze’ saldırısı
Kiev'de halk, Rusya'nın geride bıraktığı hasar görmüş tanklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor

ZAPORİJYA'YA KAMİKAZE SALDIRISI!

Ancak bu kez de Rusya, Zaporijya'yı ilk kez patlayıcı dolu 'kamikaze insansız hava araçlarıyla' hedef aldı ve şehirdeki bir apartmana düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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Bölge valisi Oleksandr Starukh, İran yapımı Shahed-136 uçağının şehirdeki iki altyapı tesisine zarar verdiğini söyledi. Diğer füzelerin de şehri tekrar vurduğunu ve bir kişinin yaralandığını söyledi.

Ordusunun Ukrayna'nın karşı saldırısına karşı zemin kaybetmesiyle Moskova, Ukrayna hedeflerine saldırmak için insansız hava araçları kullanmaya başladı. Ukraynalı askeri yetkililere göre ‘kamikaze dronları’ füzelerden daha ucuz ve daha az karmaşık ancak yine de yerdeki hedeflere zarar vermede etkili olduklarını kanıtladılar.

Savaşta bir ilk… Rusya’dan Zaporijya’ya ‘kamikaze’ saldırısı
Harkov ve Zaporijya'daki saldırılar büyük hasar bıraktı

HEDEFİN ÜZERİNDE DAİRELER ÇİZİYOR

Shahed-136 dronları, düşman birliklerine, zırhlarına veya binalarına uçmadan ve çarpma anında patlamadan önce birkaç saat havada kalabilir ve potansiyel hedefler üzerinde daire çizebilir.

Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat, insansız hava aracının küçük boyutunu bir top mermisi ile karşılaştırarak “Bu Ukrayna'nın tüm savunma kuvvetleri için yeni bir tehdit ve buna karşı koymak için mevcut tüm araçları kullanmamız gerekiyor.” dedi.

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Kiev, Moskova'nın eylül ayında İran insansız hava araçlarını kullanmaya başladığını ve uzun menzilli silahlarla elektrik santrallerini, elektrik nakil hatlarını ve su şebekelerini hedef aldığını söylemişti.

Savaşta bir ilk… Rusya’dan Zaporijya’ya ‘kamikaze’ saldırısı
BİR KEZ DAHA NÜKLEER FELAKET UYARISI

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) da Zaporijya’ya düzenlenen saldırıların ardından bir açıklama yaptı.

IAEA, Zaporijya nükleer enerji santrali korunmalıdır, burada bir koruma bölgesi kurumak acil ve mutlaka gerekli bir adımdır diyerek tesisin tek dış güç kaynağını vuran bombardımanların devam ettirilmesinin son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi.

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IAEA Başkanı Grossi de Zaporijya'da bir koruma bölgesi kurulması konusundaki temaslar için önce Moskova’ya gideceğini ardından da Ukrayna’ya geri döneceğini açıkladı.

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#Zaporijya#Kamikaze Drone#RUSYA

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