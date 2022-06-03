Rus askerleri kamera karşısına geçti ve isyan etti

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya açtığı savaş 100 günü geride bırakırken, kendi ifadelerine göre 'barış gücü' olarak Ukrayna'ya gönderilen Rus askerleri sonu bilinmeyen bir çatışmanın içine sürüklendi.

Rus askerlerinin Ukrayna içerisinde yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile şikayetçi oldukları, emirlere uymadıkları ve silah bıraktıkları aylardır belli aralıklarla gündeme geliyor.

ASKERLER İSYAN ETTİ: AÇ VE İLAÇSIZ KALDIK

Dünya basını Rus askerlerine ait ses kayıtlarını defalarca kez deşifre etti ancak bu kez askerler kendi istekleri ile kamera önüne çıktı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslendi.



Telegram'da yayınlanan görüntülerde ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 113. tüfek alayından olduklarını iddia eden askerler Ukrayna'ya ön saflarda savaşmak için gönderildiklerini ancak aylardır soğukta ilaçsız ve yiyeceksiz kaldıklarını söyleyerek isyan ettiler.



Rus askerleri kamera önüne geçip isyan etti. Twitter/ChristopherJM

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UYGUN TEÇHİZAT VE TIBBİ BAKIM YOK

Askerlerine uygun teçhizat ve tıbbi bakım sağlanmadığını söyleyen bölük komutanı da hiç bir şekilde askere alınmaması gereken, kronik hastalıkları olan erkeklerin savaşın ortasına atıldığını iddia etti.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda komutanın "113. Tüfek Alayı'nın 5. Piyade Taburu Ukrayna'nın Herson bölgesinde ön saflardaydı. O zamanlar personel soğuk ve açlığın üstesinden geldi ve önemli bir süre boyunca maddi destek, tıbbi malzeme veya yiyecek olmadan savaşmayı başardık." dediği duyuluyor.

"ŞİKAYETLERİMİZ SABOTAJ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Askerlerin herhangi bir tıbbi muayene yapılmadan savaş alanına gönderildiği belirten komutan "Taburumuz içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti yasalarına göre askere gitmemesi gereken kişiler var. Kronik hastalıkları olanlar var, akıl sağlığı ile sorunlar yaşayanlar var." ifadelerini kullanıyor.

"Üst komuta şikayetlerimizi sabotaj olarak yorumluyor" diyen komutan "Memurlarınıza saygı gösterin. Askerlerinizi ölüme göndermekten ne kazanılır?" sorusunu soruyor.



Bölük komutanı, 'askerlerimizi ölüme göndermekle ne kazanırız?' diye sordu Twitter/ChristopherJM

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Komutandan sonra endişelerini dile getiren ancak üst kademe tarafından görmezden gelindiklerini söyleyen askerler tek tek konuşuyor.

KANLI ÇATIŞMANIN ORTASINDA GELDİ

Dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran video Donbas'ta yaşanan şiddetli ve kanlı çatışmanın ortasında ortaya çıktı ancak videodaki birimin yüzlerce kilometre ötede işgal altındaki Herson şehri yakınlarında konuşlandığı düşünülüyor.

HERSON'DA YENİ DİRENİŞ DALGASI

Rus yanlısı blogcu Valery Kuleshov Moskova yanlısı yetkililerin başına 15 bin sterlinlik bir ödül konduktan sonra geçen ay arabasında vurularak öldürüldü.

Stratejik öneme sahip Herson kenti savaşın ilk günlerinden beri Rus güçlerinin elinde. Ancak şehir son dönemde yeni bir direniş dalgası ile sarsılıyor.

Ukrayna yanlıları şehrin duvarlarına, elektrik direklerine Rus yetkilileri hedef alan tehditler yazıyor. Küçük ve büyük çapta sabotaj saldırıları düzenleniyor. Mavi ve sarı Ukrayna bayrağı hala binalarda görülmeye devam ediyor.

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“Bu yerel bir direniş” diyen Herson Bölge İdaresi başkanının danışmanı Serhiy Khlan, "Direnişciler Herson'un Ukrayna'ya ait olduğu gerçeğini her gün hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Rus askerlerin isyan etmesinin bir sebebinin de bu direniş olduğu ileri sürülüyor.

ASKERE GİTMEMEK İÇİN BODRUM KATLARINA SAKLANDILAR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre önce ayrılıkçı Donetsk ve Luhansnk bölgelerinde genel seferberlik ilan edilmişti.

Seferberlik kapsamında 55 yaşın altındaki tüm erkeklerin bölgeyi terk etmesi yasaklandı. Savaşa katılacakların sayısı yetersiz bulununca Donetsk lideri Denis Pushilin yaş sınırını 65'e yükseltti.

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Ancak bölgede yaşayanların göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir çoğunluğu Ukrayna'yı anavatanları olarak görüyor ve onlara karşı savaşmak istemiyor. Bu nedenle bölgedeki binlerce erkeğin orduya katılmamak için evlerinin bodrum katlarına ve gizli depolara saklandıkları iddia ediliyor.