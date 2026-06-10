Savaşta bir ilk! İran düşürdü: Gizli teknoloji devreye girdi

Haberin Devamı

İran tarafından düşürülen bir AH-64 Apache saldırı helikopterinin mürettebatı, Corsair adlı insansız deniz aracı kullanılarak kurtarıldı. Pentagon kaynakları, operasyonun hem yüksek risk taşıdığını hem de insanlı ve insansız sistemlerin birlikte çalıştığı geleceğin savaşlarına dair önemli bir örnek oluşturduğunu belirtiyor.

KURTARMA OPERASYONUNDA BİR İLK

Axios'un aktardığına göre, İran tarafından düşürülen bir AH-64 Apache saldırı helikopterinin mürettebatı, Corsair adı verilen insansız bir deniz aracıyla kurtarıldı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) bir sözcü, Corsair'ın mürettebatı sudan alarak başka bir noktaya taşıdığını, ardından personelin bir helikoptere aktarıldığını söyledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yetkililer, her iki mürettebat üyesinin de durumunun stabil olduğunu açıkladı.

TRUMP İRAN'I SORUMLU TUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, Boeing üretimi AH-64 Apache helikopterinin düşürülmesinden İran'ı sorumlu tuttu ve askeri karşılık verileceğini söyledi.

GELECEĞİN SAVAŞLARINA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Haberde, operasyonun yalnızca bir kurtarma görevi olmadığı, aynı zamanda insanlı ve insansız sistemlerin birlikte çalıştığı geleceğin savaş konseptine dair önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı.

Corsair, otonom görev kabiliyetine sahip bir insansız deniz aracı olarak tanıtılıyor. Ancak kurtarma sırasında ne ölçüde otonom hareket ettiği konusunda detay verilmedi.

DONANMANIN HİBRİT FİLO PLANI

Aracın, ABD Donanması'nın 2021 yılında kurduğu 59. Görev Gücü tarafından işletildiği belirtildi. Bu birim, insansız sistemleri ve yapay zekayı deniz operasyonlarına entegre etmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

Donanma yönetimi uzun süredir insanlı ve insansız gemilerden oluşan hibrit filo modelini savunuyor.

CORSAIR'IN ÖZELLİKLERİ

Haberin Devamı

Uzunluk: 7,3 metre

Menzil: 1.000 deniz mili

Taşıma kapasitesi: 450 kg

Azami hız: 56 km/saat üzeri

Axios'a göre Corsair, şirketin daha önce geliştirdiği Spyglass ve Cutlass modellerinden çok daha büyük. Araçtaki yakıt yükünün ağırlığı, önceki iki modelin toplam ağırlığını aşıyor.

392 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

ABD Donanması, Aralık ayında Saronic şirketiyle insansız deniz araçlarının üretimi için 392 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Şirketin CEO'su Dino Mavrookas'ın kariyerine ABD Donanması'nda başladığı ve uzun yıllar SEAL Team Six biriminde görev yaptığı ifade edildi.