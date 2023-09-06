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Savaşta bir ilk... Canlı yayında açıkladı! Rusya'dan acı itiraf

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Savaşta bir ilk... Canlı yayında açıkladı Rusyadan acı itiraf
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 12:15

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna savaşı son sürat devam ederken savunma pozisyonundaki Rusya'dan uzun süre sonra itiraf gibi bir açıklama geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

ABD basını Ukrayna'nın Rusya'nın ilk ve en güçlü savunma hattını geçtiğini dünyaya duyurmuştu.

General Oleksandr Tarnavskiy'in ordunun Rusya'nın güneydeki en güçlü savunma hattını aştığını açıklaması son dönemde Kiev'den gelen açıklamaların sonuncusuydu.

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Ukrayna'nın geri aldığı bölgeleri tek tek açıklamasını uzun bir süredir yalanlayan Rusya bir ilke imza attı.

Moskova'nın Zaporojya bölgesindeki en üst düzey yetkilisi Yevgeny Balitsky Rus ordusunun geri çekildiğini açıkladı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rus yetkili bunun 'taktiksel' nedenlerden dolayı yaşandığını savundu.

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Rusya’nın işgalinin ilk 18 ayında, Ukrayna ordusu çoğunlukla savunma pozisyonundaydı. Fakat bu yaz Ukrayna, Batı’nın verdiği milyarlarca dolarlık silahların da desteğiyle saldırıya geçti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Robotyne köyünü terk ettiğini kabul eden yetkili televizyon röportajında şu ifadelere yer verdi;

'Rus ordusu bu yerleşimi terk etti. Taktiksel olarak terk etti çünkü cephe kazmanın bir yolu olmadığında çıplak bir yüzeyde kalmak mantıklı değil. Bu nedenle Rus ordusu tepelere doğru ilerledi.'

UKRAYNALI GENERAL SON DURUMU AÇIKLADI

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrskyi, doğu cephe hattındaki durumun zor olmaya devam ettiğini belirtti.

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Ukraynalı general Telegram mesajlaşma uygulamasına yaptığı açıklamada 'Düşman, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sınırlarına ulaşma planlarından vazgeçmiyor' dedi.

'Asıl görevimiz güvenilir savunmayı sağlamak Kupiansk ve Lymansk istikametlerindeki kalelerimizin ve mevzilerimizin kaybını önlemek' diyen Syrskyi sözlerine şöyle devam etti;

'Ayrıca başarılı bir şekilde ilerleyerek Bakhmut istikametinde belirlenen hatlara ulaşmaktır.'

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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