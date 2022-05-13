Savaşta bir ilk: Bir Rus askeri Ukrayna'daki savaş suçlarından yargılanacak!

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Kiev'deki bir mahkeme, Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermesinden bu yana ilk savaş suçu davasını görmeye başladı.

21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shysimarin 62 yaşındaki Ukraynalı bir sivili öldürmekle suçlanıyor.

Savaşta bir dönüm noktası olan yargılamada, bir Rus askeri 62 yaşındaki bir sivili öldürmekle suçlanacak ve dava tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor.

Savaş suçu işlediği için yargılanan 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shysimarin

Ukrayna başsavcısı tarafından kaydedilen Rusya’ya ait savaş suçlarının sayısı 11 bini aşmış durumda. UNICEF'in bildirdiğine göre, savaşta sadece nisan ayında en az 100 çocuk öldürülmüştü.

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SİLAHSIZ BİR SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Kiev bölge mahkemesine çıkacak olan sanık, şu anda Ukrayna'da tutuklu bulunan Kantemirovskaya tank tümeninin 21 yaşındaki komutanı Vadim Shysimarin.

Bir çavuş olan Shysimarin'in 28 Şubat'ta Chupakhivka köyünde bir sivili öldürdüğü sırada Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesinde savaştığı iddia ediliyor.

Rus askeri Shysimarin, askeri araç konvoyunun Ukrayna güçlerinin saldırısına uğramasının ardından sivil bir araca ateş etmekle suçlanıyor. Daha sonra, Ukraynalı savaşçılardan kaçmaya çalışırken diğer dört askerle birlikte arabayı kullananın da o olduğu biliniyor.

Savcılara göre Shysimarin, ‘Ukraynalı askerlere ihbar etmesin diye bir sivili öldürmesi’ emredildikten sonra bisiklete binen ve telefonuyla konuşan silahsız adamı vurarak öldürdü.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova

Suçun, kurbanın evinden ‘düzinelerce metre’ ötede işlendiği ve AK-74 tüfeği kullanılarak işlendiği söyleniyor.

Dava bu hafta bir ceza mahkemesinde açıldı. Ukrayna'nın başsavcısı Iryna Venediktova, salı günü Kiev'deki ofisinden yaptığı açıklamada “O burada [Ukrayna'da], elimizde” demişti.

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Savcılıktan bir sözcü ise davayla ilgili olarak şunları söyledi:

“SBU'nun [Ukrayna gizli servisleri] savcıları ve müfettişleri, onun savaş yasalarını ve geleneklerini kasten cinayet işleyerek ihlal ettiğine dair yeterli kanıt topladı. Sanık bu eylemleri için 10 ila 15 yıl hapis veya müebbet hapisle karşı karşıyadır.”

BİR DAVA DA YOLDA

Tecavüz ve cinayetle suçlanan bir Rus askeri olan Mihail Romanov'un gıyabında yargılanması da dahil olmak üzere iki davanın birkaç gün içinde mahkemede görülmesi muhtemel. Romanov da mart ayında Kiev yakınlarındaki Brovarsky bölgesindeki bir köyde bir eve zorla girmek, bir adamı öldürmek ve ardından karısına defalarca tecavüz ederek “onu ve reşit olmayan çocuğunu şiddet ve silahlarla tehdit etmekle” suçlanıyor.

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Duruşma, Kiev için bir başka propaganda zaferi ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma planı ve onu İsveç'in izleyeceği beklentisi ile Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artıran bir başka diplomatik hamle. Ukrayna'da işlenen birçok savaş suçu enkazların kaldırılmasından sonra ortaya çıkarıldı

SAVAŞTA SON DURUM

Bazı savunma yetkililerine göre, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın kuzey ve doğusunda ilerlemeye çalışırken, son günlerde Yılan Adası çevresinde yeniden başlayan çatışmalar, Batı Karadeniz kıyılarının kontrolü için bir savaşa dönüşebilir.

Ukrayna kuvvetlerinin Rus birliklerini ikinci en büyük şehir olan Harkov çevresindeki bölgeden çıkardığı bildiriliyor. Ukrayna'nın Harkov'un yaklaşık 40 km doğusunda, Siverskiy Donets nehrinin kıyılarına kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiği haber kaynakları tarafından doğrulandı.

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Bölgesel yetkililer, Poltava çevresinde devam eden füze saldırılarının ve Harkov yakınlarındaki Dergach'ta iki kişinin ölümüne neden olan bombardımanın devam ettiğini bildirdi. Rusya ordusu dün Donetsk ve Kharkiv'i vurduğunu, 170'den fazla kişinin öldüğünü ve Ukrayna insansız uçaklarını ve roketlerini imha ettiğini söyledi.

ZELENSKİ’DEN SERT SÖZLER

Ukrayna lideri Zelensky dün ulusa hitaben yaptığı konuşmada, Rus kuvvetlerinin ülkedeki 101 hastane de dahil olmak üzere 570 sağlık tesisini imha ettiğini söyledi ve "Ne için? Bu saçmalık. Barbarlıktır." sözlerini kullandı.

Azovstal'daki Ukraynalı askerlerden biri... Çoğu Ukraynalı savaşçı ve gönüllü çatışmalarda ağır yaralar aldı

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Chernihiv'in kuzeydoğu bölgesinde dün Novgorod-Siversky'deki bir okula düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk da Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikalarından ağır yaralı 38 askerin tahliyesi konusunda "zor görüşmelerin" sürdüğünü söyledi. Vereshchuk "Tahliye operasyonu için bir yol haritası etrafında yeni bir müzakere turuna başladık. Ve ağır yaralılardan başlayacağız” dedi.