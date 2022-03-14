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Savaşta aşk: Cephede tanıştılar, bombalar altında evlendiler!

#Ukrayna#RUSYA#SAVAŞ
Savaşta aşk: Cephede tanıştılar, bombalar altında evlendiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 19’uncu gününde bir yandan çatışmalar bir yandan da barış umudu için diplomatik çabalar sürüyor. Bombaların altında hayatını kaybetme riski altındaki askerler ise aşklarını ölümsüzleştirmek için adım atmaya devam ediyor…

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2014 yılında başlayan ve yankısı şu an yaşanan Rusya-Ukrayna savaşına kadar süren Donbas’taki savaşta tanıştılar. 2015 yılında ikisi de cephenin ön saflarında silah tutuyordu. Aşkları o günlerde henüz başlamamıştı.

İki aşık bir kez daha savaş şartlarında, Kiev’i Ruslara karşı savunurken karşılaştı.

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"BİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

“Bizi zor günler bekliyor” diyen çift geleceğin getirebileceği karanlık günlere evli girmek istedi. Ani bir kararla evlenmek isteyen asker aşıkların nikahı Kiev’in yakınlarında bir hastanede kıyıldı. Yanlarında ise sadece nikahlarını kıyan rahip vardı.

Savaşta aşk: Cephede tanıştılar, bombalar altında evlendiler
Nikahı kıyan rahip çifti ayrı ayrı kutsadı

Adının Yevgeny olduğu açıklanan askeri papaz aynı zamanda savaşta yara alan askerler ve siviller için sağlıkçı olarak da görev yapıyor.

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Evlenen askerlerin isimleri güvenlik gerekçesiyle saklı tutuldu.

Çiftin evlendikten hemen sonra cephe hattındaki görevlerine devam edeceği, Kiev'i kuşatmaya ve ele geçirmeye çalışan Ruslara karşı savaşta yer alacakları açıklandı.

Öte yandan bu evlilik, savaşın başladığı günden bu yana gerçekleşen ikinci evlilik oldu.

Savaşta aşk: Cephede tanıştılar, bombalar altında evlendiler

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BU İLK NİKAH DEĞİL

Savaşın 11'inci gününde Lesya ve Valeriy de ellerinden silahlarını bırakıp çiçekler tutarak, başlarında kasklarıyla nikahlarını kıydırmıştı. Çiftin nikahına Kiev belediye başkanı da katılmıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, törende yaptığı konuşmada "Hayat devam ediyor, insanlar yaşıyor ve aşkları savaştakilere yardımcı oluyor" derken, çiftin sadece iki hafta önce ellerine silah almayı bile düşünmeyen "normal insanlar" olduklarını "ama şimdi Kiev'i birlikte savunmak istediklerini" söyledi.

Savaşta aşk: Cephede tanıştılar, bombalar altında evlendiler
Çiftin evlilik sevinci fotoğraflara böyle yansıdı

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Lesya ve Valeriy, Ukrayna ordusu içindeki gönüllülerden oluşan 'Bölgesel Savunma Güçleri'ne katılan sivillerden. Savaştan önce Lesya bir izci birliğinin lideri olarak çalışıyordu. Valeri ise bir bilgi teknolojileri şirketinde yöneticiydi.

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