Savaşta 22. gün... ABD-İsrail cephesi de İran da durmuyor… 24 saatte 130 hedef vuruldu

Haberin Devamı

İsrail ordusu dün İran’ın başkenti Tahran’daki “rejime ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası” gerçekleştirdi. Ordudan yapılan açıklamada, İran’ın batı ve orta kesimlerinde 24 saatte 130’dan fazla hedefin vurulduğu belirtildi. Hedefler arasında füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da (İHA) yer aldığı aktarıldı. Öte yandan İran misillemesinin önceki gün hedef aldığı Hayfa kentindeki petrol tesisi yakınlarında ilave hasar tespit edildiği, rafinerideki onarım faaliyetlerinin “birkaç gün” süreceği duyuruldu.

İRAN: SONUNUZ ZALİM SADDAM GİBİ OLACAK

İran Devrim Muhafızları da önceki gece yerel saatle 01.20’de “İsrail’in kalbindeki ve güneyindeki hedeflere, Tel Aviv’e ve bölgedeki Amerikan ordusunun üslerine karşı” misilleme saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıda katı ve sıvı yakıtlı ve çoklu savaş başlığına sahip Kadir, Hürremşehr ve Hayberşiken sistemleri ile orta menzilli Kıyam ve Zülfikar füzeleri ve imha İHA’ları kullanıldı. Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Peşinizi bırakmayacağız; bu dalga devam ediyor” ifadesi kullanıldı. Kadir füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesi de önceki gün ilk kez kullanılmıştı. Yine dün sabah saatlerinde ise İsrail’in “merkez, güney ve kuzey bölgelerinde bulunan uydu merkezleri, radar ve hava savunma tesisleri” hedef alındı. Devrim Muhafızları “Zalim Saddam’ın akıbeti Trump ve suçlu Netanyahu’yu da bekliyor. Bizim meydanımızda yenilgi yoktur. Allah yenilgi yolunu bize kapamıştır ve zafer yakındır” açıklaması yaptı.

Haberin Devamı

Saldırılarda katı-sıvı yakıtlı ve çoklu savaş başlığına sahip Kadir, Hürremşehr, Hayberşiken sistemleri ile orta menzilli Kıyam ve Zülfikar füzeleri kullanan İran, nisan ayında Hürmüz’de yaptığı tatbikatta bu silahlarla gövde gösterisi yapmıştı.

TEL AVİV’DE SİRENLER

Misilleme saldırıdan etkilenebilecek bölgelerde yaşayan İsraillilerin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken, başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı. Rehovot kentinde ise bazı caddelere ve bir evin çatısına şarapnel parçaları düştü. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’ın son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 150 kişinin yaralandığını açıkladı. Hizbullah da İsrail hedeflerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini, bunların arasında ülkenin kuzeyindeki birliklere yönelik bir İHA saldırısının da bulunduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

KÖRFEZ ALEV ALEV

Körfez ülkelerine de saldırılar sürdü. Kuveyt Petrol Şirketi, dün sabah İHA saldırısında Mina el-Ahmedi Rafinerisi’nin bazı ünitelerinde yangın çıktığını duyurdu. Kuveyt, son 24 saatte bir balistik füzeyi engellediğini ve 15 İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran kaynaklı 4 balistik füze ile 26 İHA’nın engellendiğini duyurdu. Suudi Arabistan da dün gece son 24 saatte ülkeye 48 kamikaze İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İran, petrol tesislerini vurmaya devam ediyor. Kuveyt’teki Mina el-Ahmedi Rafinerisi, dün sabah İHA’larla hedef alındı.

İSRAİL SURİYE’Yİ HEDEF ALDI

Haberin Devamı

İSRAİL ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da Dürzi sivillere yönelik saldırılar olduğunu öne sürerek “Suriye hükümetine ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini” açıkladı. Bir komuta merkezi ve silahların hedef alındığı belirtilen açıklamada, “Suriye’deki Dürzilere zarar gelmesine izin verilmeyeceği ve onları korumak için çalışmaya devam edileceği” belirtildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, “Gerekirse daha güçlü bir şekilde saldırırız” dedi. İsrail’in Suriye’ye saldırısına, Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırısını tehlikeli bir tırmanma olarak gördüklerini ve güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi. Açıklamada Türkiye’nin, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğine de dikkat çekildi.

Haberin Devamı

DEVRİM MUHAFIZLARI’NIN SÖZCÜSÜ ÖLDÜRÜLDÜ

İSRAİL, İran’ın üst düzey yetkililerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Muhammed Ali Naini’nin “etkisiz hale getirildiği” belirtildi. İsrailli yetkililer, Naini’nin “rejimin terörist propagandasını Ortadoğu’daki vekillerine yaydığını” öne sürdü. Devrim Muhafızları da Naini’nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “‘kültür ve medya alanının mücahidi’ Naini’nin ramazanın son gecesi şafak vakti şehit olduğu” ifade edildi. Devrim Muhafızları, dün gerçekleştirilen misilleme saldırılarını Naini’ye ithaf etti. Öte yandan Devrim Muhafızları’na bağlı Besic güçlerinin üst düzey istihbarat yetkilisi ve komutan yardımcısı İsmail Ahmedi’nin öldürüldüğü öne sürüldü. Tasnim internet sitesi, Ahmedi’yi “Besic’in en önemli direklerinden biri ve kilit güvenlik sorumluluklarına sahip biri” olarak tanımladı.

Haberin Devamı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Muhammed Ali Naini

OKUL KATLİAMINDAN KURTULAN KIZ ÇOCUĞU: KÂBUS GİBİYDİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’ın Minab kentinde yer alan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na yönelik düzenlediği ve çoğu çocuk 185 sivilin katledildiği saldırıdan sağ kurtulan öğrenci, o gün yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Küçük kız saldırı anına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hepsi ölmüştü, sadece bir kişi yaşıyordu. Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes ‘yardım, yardım’ diye bağırıyordu” ifadelerini kullandı. O sırada birinin kendisine “Korkma, teneffüs zili çalıyor” dediğini belirten küçük kız, “O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü. Altı ceset gördüm. Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı. Allah intikamımızı alacak” diye konuştu. İran saldırıyı “affedilmez bir savaş suçu” olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump saldırının sorumluluğunu ilk olarak İran’a yüklemişti. Trump, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise “yürütülen soruşturmanın sonuçlarını bekleyeceğini” belirtmişti.