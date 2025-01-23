Savaşta 1064. gün: Ukrayna patlamalarla güne başladı... Rus ve Ukrayna medyasında çarpıcı iddialar...

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 1064. gününde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Rus gazetesi Ria Novosti'nin Ukrayna merkezli TV kanalı Pyatiy'den aktardığı habere göre, Kiev güne patlama sesleri ile başlarken başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın Çernihiv, Çerkasi, Poltava, Sumi ve Harkov şehirlerinde hava saldırısı alarmları çaldı.

Ukrayna medyasına göre, Zaporijya'nın Ukrayna ordusu kontrolündeki kısmında patlama meydana geldi.

ZAPORİJYA'DA FÜZE SALDIRISI: 1 ÖLÜ 25 YARALI

Ukrayna'nın Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, hem Moskova hem de Kiev'in avantaj elde etmek için saldırılarını arttırdığı Zaporijya'ya Rusya'nın füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Haberin Devamı

AFP'de yer alan habere göre Fedorov, telegram hesabından yaptığı paylaşım ile Zaporijya'ya yönelik saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

Fedorov, 47 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü "Zaporijya'ya yapılan Rus füze saldırısı bir can aldı" ifadesinde bulundu.

Yaralananların arasında iki aylık bir bebeğin de bulunduğunu söyleyen Fedorov, "Saldırı nedeniyle evler hasar gördü. Patlama, camları kırdı ve bir çatıya zarar verdi" dedi.

'RUS ASKERİ KOMUTANINI VURDU' İDDİASI

Ukrayna merkezli Kyiv Post gazetesinde yer alan habere göre, Rus silahları kuvvetleri içine sızmayı başaran bir Ukraynalı Partizan Hareketi ajanı, 64. Motorlu Muhafız Tugayı içine sızmayı başardı.

Ajan, Zaporijya'daki bir Rus askerinin, kendi komutanını vurarak öldürdüğünü bir çavuşu da yaraladığını iddia etti.

Ajan iddiasında, Rus askerlerinin hizmet koşullarını "dayanılmaz" olarak tanımladıklarını ve askerlerin işkence, gözdağı, cep telefonlarına el konulmasına maruz kaldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Ajan iddiasına, "Komutanlar rüşvet talep ediyor ve bazen askerlerin maaş kartlarına bile el koyuyor" ifadesini ekledi.

UKRAYNA POLİSİ ŞEHİRDEKİ ÇOCUKLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rus güvenlik ajansları, Ukrayna polisinin "Beyaz Melek" isimli özel biriminin, Ukrayna'nın Pokrovsk şehrindeki çocukları zorla çıkarmaya başladığını söyledi.

Güvenlik ajansları, istihbarat verilerine dayandıklarını belirterek "Şu anda Pokrovsk'ta çocukların zorla çıkarılması söz konusu. Yakın zamana kadar çocuklu aileler şehirden çıkarılmaya zorlanıyordu. Şu anda uygulanan prosedür, çocuk kaçırma niteliğinde. Evlere girip, ailesi olmayan çocukları zorla götürüyorlar" dedi.

Haberin Devamı

TASS'ta yer alan habere göre, çocukların akıbetinin bilinmediği belirtildi.