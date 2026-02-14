Savaşlarda yeni dönem! ABD ordusundan bir ilk... Yapay zeka Maduro'yu nasıl yakaladı?

Haberin Devamı

ABD, Venezuela’nın devrik lideri Nicolás Maduro’yu yakalamak için geçen ay düzenlediği askeri operasyon için yapay zeka sistemlerini kullandı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD ordusu operasyon sırasında Anthropic tarafından geliştirilen Claude adlı yapay zeka modelini devreye aldı.

PENTAGON’DA YAPAY ZEKA

Haberde, ABD ordusunun Claude modelini operasyonun bir parçası olarak kullandığı öne sürüldü. Modelin, savunma alanında yaygın biçimde kullanılan veri şirketi "Palantir Technologies" ile yapılan iş birliği kapsamında Pentagon’un kullanımına sunulduğu belirtildi.

Claude’un, Palantir’in güvenlik yazılımları üzerinden devreye alındığı ve yalnızca hazırlık aşamasında değil, aktif operasyon sürecinde de kullanıldığı iddia edildi. Ancak modelin operasyonda tam olarak hangi görev için kullanıldığına ilişkin ayrıntılar açıklığa kavuşmadı.

Haberin Devamı

Operasyon kapsamında Karakas’ta birden fazla noktanın bombalandığı aktarıldı. ABD tarafı asker kaybı yaşanmadığını bildirirken, Venezuela ve Küba makamları onlarca asker ve güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı.

ANTHROPIC’TEN AÇIKLAMA

Claude’un geliştiricisi Anthropic, şirket politikaları gereği modelin şiddeti kolaylaştırma, silah geliştirme ya da gözetim amacıyla kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.

Şirket yetkilileri, Claude ya da başka bir yapay zeka sisteminin gizli veya özel operasyonlarda kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirme yapamayacaklarını belirtti. Modelin kamu ve özel sektördeki tüm kullanımının şirket politikalarına uygun olması gerektiği vurgulanırken, bu uyumun sağlanması için iş ortaklarıyla koordineli çalışıldığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

200 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME TARTIŞMASI

Haberin Devamı

Claude’un kullanımı, Anthropic ile Pentagon arasında geçen yaz imzalanan 200 milyon dolarlık sözleşmeyi yeniden gündeme taşıdı. Üst düzey bir ABD yetkilisi, Pentagon’un şirketle yürüttüğü ortaklığı yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Yazılımın savaş operasyonunda kullanımı konusunda rahatsızlık oluştuğu ve sözleşmenin gözden geçirilebileceği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth daha önce yaptığı açıklamada, ordunun faaliyetlerine yapay zekayı hızla entegre etmek istediklerini belirterek, “savaş yapmanıza izin vermeyen yapay zeka modellerini kullanmayacaklarını” söylemişti.

ŞİRKETTEN DÜZENLEME ÇAĞRILARI

Haberin Devamı

Anthropic CEO’su Dario Amodei, otonom ölümcül operasyonlar ve iç gözetim konularında sınırlamalar getirilmesi gerektiğini savunuyor. Şirket ile Pentagon arasındaki görüşmelerde bu başlıkların da gündeme geldiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında farklı yapay zeka sistemlerinin devreye alınıp alınmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak gizli sistemlerde şu aşamada yalnızca Anthropic’in modelinin aktif olduğu ileri sürüldü.

CLAUDE OPUS 4.6’NIN ÖZELLİKLERİ

Anthropic, Claude Opus 4.6’yı bugüne kadar geliştirdiği en ileri düzey yapay zeka modeli olarak kamuoyuna duyurdu.

Büyük veri setlerini analiz edebilen, uzun belgeleri tek seferde okuyabilen ve kapsamlı metinler üretebilen bir dil modeli olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Modelin 1 milyon token’a kadar bağlam penceresi sunduğu belirtiliyor. Bu sayede çok uzun içerikler, büyük kod tabanları ve karmaşık projeler tek seferde işlenebiliyor.

Ayrıca “agent teams” özelliği sayesinde birden fazla yapay zeka ajanı aynı anda paralel çalışabiliyor. Sistem özellikle yazılım geliştirme ve büyük ölçekli teknik görevler için tasarlandı. Claude Opus 4.6’nın planlama, kodlama ve hata ayıklama gibi alanlarda önceki sürümlere kıyasla daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor.

Gözden Kaçmasın Sosyal medya devlerine Macron'dan uyarı Haberi görüntüle