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‘Savaşın yayılma riski asla hafife alınmamalı’

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#Hakan Fidan#İsrail#İran
‘Savaşın yayılma riski asla hafife alınmamalı’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile dün İstanbul’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada savaşın tüm bölgeye yayılma riskinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

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Bakan Fidan, “Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

İSRAİL İRAN’I SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Fidan, Gazze’de soykırıma devam eden İsrail’in Lübnan’ı da kana bulamaya devam ettiğinin altını çizerek, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran’ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran’ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail’in saldırgan tutumu, İran’ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ve İran’ın bu bölgede ilelebet var olacağını vurgulayan Fidan, gerilimi azaltmak için Gazze’de acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını bitirmesi, saldırgan tavırdan ve provokasyondan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

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‘PKK VE PJAK’A KARŞI ORTAK MÜCADELE ETMELİYİZ’

Dışişleri Bakanı Fidan, İran ve Türkiye’nin uzun yıllar terörden çok büyük zararlar gördüğünü belirterek, “Bugün PKK ve PJAK gibi uzantılar, iki ülkenin de ortak düşmanıdır. Bu hususta Türkiye ile İran arasında bir anlayış birliği mevcuttur. Bu ortak tutumu, ortak bir mücadeleye dönüştürmek zorundayız. Komşuluk ve kardeşlik hukuku gereği teröre karşı beraber savaşmalıyız” dedi.

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#Hakan Fidan#İsrail#İran

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