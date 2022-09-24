Savaşın propaganda kampanyasını o yürütüyor… Putin'in 'Demir Bebeği' nükleer patlama istiyor!

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Kremlin bağlantılı olduğu bilinen bir TV kanalında haber sunucusu olan Olga Skabeyeva, İngiltere ve Batı'nın bir ‘Armageddon’ ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve Moskova'ya yönelik tehditlerinin dünya çapında yıkıma yol açacağını söyledi.

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.

Putin'in 'Demir Bebek' adı verilen propagandacısı, Liz Truss'un Rusya'yı yenmeye çalışarak dünya adına büyük bir felaket yaşamayı göze aldığını ve bir 'nükleer patlama’ olmadan zaferin imkânsız olduğunu söyledi. “RUSYA NÜKLEER SİLAHLARLA HEPİNİZİ YOK EDECEK”

Bu korkunç tehditlerle yetinmeyen Olga Skabeyeva, Rusya'nın Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğini söyledi.

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Kremlin’in emrindeki sunucu nükleer savaşın Batı'nın neden olduğu bir 'gerçek' olacağı konusunda dünyayı uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de bu hafta nükleer tehdidi artırmış ve 'blöf yapmadığı' konusunda uyarıda bulunmuştu.

Skabeyeva’ya göre İngiltere’nin yeni Başbakanı Truss Rusya'yı yenmeye çalışarak nükleer imha riskini göze alıyor. Skabeyeva, kocasıyla sürdüğü lüks hayat yüzünden eleştirilere uğruyor

YORUMLAR LIZ TRUSS’IN KONUŞMASININ ARDINDAN GELDİ

Bu yorumlar Truss'un Putin'in bu hafta kısmi seferberlik açıklamasından sonra BM’de yaptığı ve savaşı Rusya adına 'feci başarısızlık' olarak değerlendirdiği konuşmasına yanıt olarak geldi.

Skabeyeva “Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır.” sözlerini kullandı ve “Ülkemizin yok edilmesine izin vermeyeceğimiz için dışlanıyoruz.” dedi.

Kendisi de televizyoncu olan kocası Yevgeny Popov ile birlikte Skabeyeva, savaş boyunca temelsiz komplo teorileri yaydı. Moskova'nın savaş başarılarını abarttı, sürekli olarak Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkacağı yolundaki korkunç uyarılarını ve Batı'ya yönelik tehditleri yayınladı. HERKES ONA CANAVAR DİYOR

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Sonuç olarak, yorumcular tarafından bir 'canavar' olarak damgalandı ve diğer analistler onun kılıcı gıdıklayan söyleminin Kremlin'in tonunda bir değişikliğe işaret ettiğini öne sürüyorlar.

Skabeyeva, daha önce de İngiliz şehri Salisbury'de Sergei ve Yulia Skripal'in Novichok sinir gazı tarafından zehirlenmesine ilişkin İngiliz soruşturmasını itibarsızlaştırma çabalarına dahil olmuştu.

KARİYER YOLCULUĞU

1984 yılında Sovyetler Birliği'nde doğan Skabeyeva, 2008 yılında onur derecesiyle mezun olduğu Saint Petersburg Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde gazetecilik eğitimi aldı.

Kariyerine yerel bir gazetede başladı ve 2012 ve 2013'te Pussy Riot davalarını, paralel hükümet karşıtı mitingleri ve ardından Rus muhalefet destekçilerine yönelik cezai soruşturmayı övdüğü için bir isim yaptı.

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Skabeyeva'nın hükümet karşıtı mitinglerle ilgili haberleri sunuşu, onu Rus devlet televizyonunun 'özel harekât kuvvetleri' olarak tanımlayan TV eleştirmenleri tarafından fark edilmesini sağladı.

Putin'in 'demir bebeği lakabını da o zamanlar aldı. Olga Skabeyeva o günlerden beri 'gözlerinde metal, sesinde demir' var diye nitelendirdi.