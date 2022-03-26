Savaşın ortasında ilginç polemik! Putin'e tepkisi sert oldu

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Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaş birinci ayını doldururken Rusya, güçlü uluslararası kınamalar ve yeni yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Sert yaptırımların etkisi ülkede anında hissedilirken, Rusya sadece ekonomik değil kültürel olarak da bir kıskaca girdi.

Galler'deki Cardiff Filarmoni Orkestrası, programından Çaykovski'nin bir eserini çıkarma kararı aldı. Kraliyet Opera Binası, Moskova'nın Bolşoy Balesi'ni geri çekti, Münih Filarmoni Orkestrası Putin'le olan bağları nedeniyle ünlü şef Valery Gergiev ile yollarını ayırdı ve Rusya Eurovision'dan atıldı.

Ukrayna işgali sadece kültürel aktiviteleri değil, spor faaliyetlerini de etkiledi . UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı. Soçi'deki Rusya Grand Prix'si iptal edildi.



PUTİN ÜLKESİNİ JK ROWLİNG'E BENZETTİ

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Dün Rus sanatçılara özel bir toplantıda konuşan Putin, Batı'nın ülkesini dışlamasını cinsel kimlik hakkındaki görüşlerini paylaştıktan sonra bazı çevrelerin sert tepkilerine maruz kalan Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling'in durumuna benzetti.

İdeolojik 'kültür savaşlarını' Rusya'nın Ukrayna'yı fiilen işgaliyle karşılaştıran Putin, "Kitapları dünyanın her yerinde satmasına rağmen sırf cinsiyet taleplerini karşılamadığı için çocuk kitabı yazarı Joanne Rowling'i dışladılar" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti;

Putin, son haftalarda Rus kültür etkinliklerinin iptal edilmesini, 1930'lu yılların Nazi Almanyası'nın eylemleri ile kıyasladı.



"Meşhur linç kültürü, kültür linçine dönüştü. Bugün bin yıllık bir ülkeyi, halkımızı iptal etmeye çalışıyorlar. Bir dizi Batılı ülkede çıkan ve giderek yayılan, Rusya ile ilgili her şeye yapılan ayrımcılıktan bahsediyorum.

Çaykovski, Şostakoviç ve Rachmaninov afişlerden çıkarılıyor, Rus yazarlar ve kitapları yasaklanıyor. Buna benzer bir kampanya en son 90 yıl önce Nazi'ler tarafından yürütülmüştü"

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YAZARIN CEVABI SERT OLDU

Putin'in binlerce kişinin öldüğü bir savaşın ortasında böyle bir polemiğe girmesi sosyal medyada ve Batı medyasında geniş yer aldı.

Rus liderin 'iptal kültürü' üzerinden kendisini örnek vermesine öfkelenen ünlü yazarın ise cevabı sert oldu. Rowling paylaştığı bir tweette Rusya'nın Ukrayna işgalini kınayarak, "Batı'nın iptal kültürünü eleştirmek şu anda sivilleri katleden ve eleştirmenlerini hapse atıp zehirleyenler tarafından yapılmasa daha iyi olur" dedi.



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Rowling paylaştığı tweette yolsuzlukla mücadele kampanyası sonrası hapse atılan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkındaki bir bağlantıyı paylaştı ve #IStandWithUkraine etiketini kullandı.

UKRAYNALI ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Rowling daha önce, çocuklara yardım derneği Lumos'un 2013'ten beri Ukrayna hükümetiyle çalıştığını açıklamış ve savaşta Ukrayna yetimhanelerinde mahsur kalan binlerce çocuğa yardım etmek için bir bağış kampanyası başlatmıştı.



Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling

ROWLİNG'E ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI

"Harry Potter" serisinin yazarı 56 yaşındaki J. K. Rowling, geçen yaz Twitter hesabından trans bireyler hakkında bir dizi tartışmalı paylaşımda bulununca bu kişilere nefret duymakla suçlanmış, hem hayranları hem de Harry Potter yıldızlarından sert eleştiriler almıştı.

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Uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde olan yazar Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümünden mahrum kalırken serinin bir diğer uzantısı olan Fantastik Canavarlar filminin fragmanından da ismi çıkarılmıştı.