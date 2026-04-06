Savaşın ortasında deniz hapsi... 20 bin denizci Hürmüz’de arafta

Wall Street Journal’ın haberine göre güvenlik riskleri nedeniyle gemilerde mürettebat değişimi yapılamıyor. Gemilerde yaşanan bu tecritten dolayı bir can kaybı da yaşandı. ASP Avana tankerinin 47 yaşındaki kaptanı Rakesh Ranjan Singh, 18 Mart’ta gemide geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Mürettebat kaptanı sürat teknesiyle Dubai’deki hastaneye yetiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

KLİMA SUYUYLA DUŞ

Gemilerde yaşamın temel problemi gıda ve suya erişim. Taze sebze ve içme suyunun tükenmeye başladığı, mürettebatın sosyal medya ve VHF telsiz üzerinden hayatta kalma taktikleri paylaştığı; bazı Çinli denizcilerin klima ünitelerinden yoğunlaşan suyu toplayarak duş aldığı, bazılarının ise balık tutup yemek hazırladığı aktarılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fujairah Limanı defalarca saldırıya uğradığı için ikmal hattı aksıyor. Bir kilo mango 31 dolara, birkaç büyük portakal ise 15 dolara kadar çıkmış durumda. Mürettebat değişimini neredeyse imkânsız kılan savaş, çalışanların ücretini de yükseltti. Çin’de bazı gemi personeli şirketlerinin çift ücret teklif ettiği, bir kaptanın Hürmüz üzerinden geçiş için aylık 26 bin doların üzerinde kazanabildiği, bir güverte ustasının ise ayda yaklaşık 5 bin 200 dolar aldığı bildiriliyor.