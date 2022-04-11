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Savaşın komutası ‘Kramatorsk faili’nde

#Rusya#Ukrayna#Putin
Savaşın komutası ‘Kramatorsk faili’nde

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazanılan zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs’tan önce Ukrayna’da elle tutulur bir başarı elde etmek isteyen Kremlin, savaşın komuta kademesini yeniledi.

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İşgalin yönetimi Güney Askeri Bölgesi’nin başında bulunan General Aleksandır Dvornikov’a verildi. Moskova, 57 kişinin öldüğü Kramatorsk tren istasyonu saldırısını kendilerinin düzenlediğini reddetmesine karşın, Batılı kaynaklara göre saldırı emrini veren de General Aleksandır Dvornikov.

‘SURİYE KASABI’ OLARAK ANILDI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dvorkinokov’un atanmasını “Dvornikov’un Suriye’de sivillere karşı vahşeti içeren bir özgeçmişi var, Ukrayna’da da aynısını bekleyebiliriz” şeklinde değerlendirdi 60 yaşındaki Dvornikov, Ukrayna operasyonuna atanmadan önce Suriye’de görev yapıyordu. 2015’te Suriye’ye gönderilen General Dvornikov, bir yıllık görevin ardından ülkesinde “kahraman” ilan edildi. Sahadaki gözlemcilere göre ise onun yönetimindeki Rus ordusu yaygın olarak sivil mahalleleri bombalamak, hastaneleri hedef almak gibi taktiklere başvurdu. O dönem basın Dvornikov’dan “Suriye kasabı” olarak bahsetmişti.

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#Rusya#Ukrayna#Putin

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