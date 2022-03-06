Savaşın içinde savaş: Moskova, Fener Kilisesi'ne karşı

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İSTANBUL Fener Rum Patrikhanesi’nde, Rusya lideri Vladimir Putin’in, 2018 Aralık ayında Moskova Patrikhanesi’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden “Ukrayna Ortodoks Kilisesi”nden rövanş almak istemesinden korkuluyor. Patrikhane çevreleri, bu savaşta Rusya’nın üstün çıkmasını, düşünülmesi bile istenmeyen bir kâbus olarak görüyorlar.

PUTİN NE YAPABİLİR

Bazı Ortodoks dini çevrelere göre savaşı Rusya’nın kazanması halinde bağımsız “Ukrayna Ortodoks Kilisesi” için şu senaryolar yaşanabilir:

- Putin, Moskova Patrikhanesi’nin kontrolü altına girmeleri için Ukrayna halkına büyük baskı uygulayabilir.

- Moskova’nın tanımadığı bağımsız “Ukrayna Ortodoks Kilisesi”ni, Kiev Metropoliti için yeni seçim yapılması şartıyla tanıyabilir. Bu şekilde de, Fener Patrikhanesi’nin değil, Moskova’nın istediği bir adayın seçilmesinde diretebilir.

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- Ukrayna’da bazı bölgelerin Moskova Patrikhanesi’ne bağlanmasını, Fener’den de bunu kabul etmesini isteyebilir.

Moskova Patriği Kirill

METROPOLİTE SUİKAST İDDİASI

Fener Patrikhanesi’nin bağımsızlığını tanıdığı “Ukrayna Ortodoks Kilisesi”nin lideri Kiev Metropoliti Epifanios, Yunan devlet televizyonu ERT’ye, savaşın başlamasından sonra, Rusların kendisini bulmak için üç kez, katedral kilisesi Aya Sofya’ya girmeye çalıştıklarını söyledi. Sıkı koruma altında, bilinmeyen bir yerde gizlenen Epifanios, “Yabancı servislerinden, Rusların infaz listesinde beşinci sırada olduğumu öğrendim” dedi.

Kiev Metropoliti Epifanios

ZELENSKİ, PATRİK’İ ARADI

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz günlerde, Patrik Bartholomeos’u arayarak “Ülkem için dualarınızı rica ediyorum” dedi. Patrik ise “Halkınıza ilham vermenize ve cesaretinize hayranlık duyuyorum, sizinle dayanışma içindeyiz” cevabı verdi.

BİLGİ NOTU

Ukrayna Ortodoks Kilisesi 17’nci yüzyıldan 2018 yılına kadar Moskova Patrikhanesi’ne bağlıydı. Ukrayna’da 2 kilise, 2018 yılında Fener Patrikhanesi’ne başvurarak Moskova Kilisesi’nden ayrılma talep etti. Fener’in ‘Bağımsız Ortodoks Kilisesi’ni tanıması üzerine Moskova Patrikhanesi çok sert tepki gösterdi. Moskova Patriği Kirill, kiliselerinde Fener Patriği’nin adının anılmasını bile yasaklamıştı.