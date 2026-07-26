Savaşın gölgesinde hayat durdu... İranlılar mutsuz yorgun endişeli

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Bombardımanlar, internet kesintileri, döviz krizi ve siyasi baskılar üst üste gelirken, birçok İranlı gelecek planlarını tamamen rafa kaldırdığını söylüyor. Rejim karşıtları da rejim yanlıları da ağır bedeller ödediklerini kabul ederken, ortak duygu giderek derinleşen umutsuzluk olarak öne çıkıyor. İran’da savaş artık yalnızca cephede değil, gündelik yaşamın her alanında hissedilen bir yıkıma dönüşmüş durumda.

Savaşın yol açtığı yıkım özellikle ülkenin güneyinde daha belirgin hissediliyor. Bombardımanlarda demiryolları ve köprülerin zarar görmesi ulaşımı aksatırken, bazı bölgelerde elektrik şebekeleri ve deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesislerin vurulduğu belirtiliyor. Kavurucu sıcakların etkili olduğu Hürmüzgan eyaletinde birçok yerleşim yeri uzun süre su ve elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

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‘CEHENNEMDE HAPİS KALDIK’

Ekonomik sıkıntılar da savaşın yükünü ağırlaştırıyor. İnternet kesintileri küçük işletmeleri durma noktasına getirirken, bazı İranlılar artan fiyatlar nedeniyle sağlık harcamalarını ertelediğini, meyve ve sebze yerine daha ucuz olduğu için vitamin almaya yöneldiğini anlatıyor. Son aylarda bankalara yönelik siber saldırılar nedeniyle milyonlarca kişinin hesaplarına erişememesi de toplumsal huzursuzluğu arttırıyor.

Geçmişte değişim umuduyla sokağa çıkan birçok İranlı da artık savaşın uzamasıyla derin bir umutsuzluğa sürüklendi. Bir dönem dış müdahalenin rejimi değiştirebileceğini düşünen muhalifler bile NYT’ye bugün ne siyasi gelişmelere ne de savaşın sonucuna odaklandıklarını anlatıyor. Öncelikleri yalnızca hayatta kalmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bu anlamda toplumda görüş ayrılıkları sürse de savaşın bedelini sıradan insanların ödediği yönündeki ortak kanaat güçlenmiş. NYT’ye konuşan pek çok İranlı, artık en büyük kaygılarının bombardıman değil, hayatlarını yeniden ne zaman kurabileceklerini bilememek olduğunu söylüyor. Bir esnafın sözleri ise ülkedeki ruh halini özetliyor: “Her şey o kadar kötüleşti ki aklımızı yitirdik. Cehennemde hapis kaldık.”

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‘TRUMP İRAN’A SALDIRILARI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU’

Axios haber sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran’a karşı iki haftadır sürdürdüğü saldırıların durdurulması talimatı verdi. Sözkonusu adımın geçici bir duraklama mı yoksa Washington’un İran politikasında daha kapsamlı bir değişikliğin işareti mi olduğu henüz billinmiyor. Kararın, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticari gemi geçişlerine açılmasını görüşmek üzere Tahran’a gitmesinden saatler sonra alınması dikkati çekti. Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini açıkladı.

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WASHİNGTON VE LONDRA’DAN HÜRMÜZ KONFERANSI PLANI

ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptının kopmasına neden olan Hürmüz Boğazı’ndaki egemenlik çekişmesine ABD ve İngiltere, uluslarası konferansla yanıt vermeyi planlıyor. ABD merkezli Axios’un iddiasına göre gelecek hafta Londra’da “Boğaz’daki ticari deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla” düzenlenecek konferansta müttefik ülkelerin Boğaz’a mayın tarama gemileri, savaş gemileri ve insansız hava araçları göndermesi için destek aranacak. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in de toplantıya katılması ve müttefikleri ortak deniz gücüne katkı sağlamaya ikna etmeye çalışması bekleniyor.