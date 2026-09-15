Savaşın faturası ortaya çıktı! Pentagon'dan kritik rapor: ABD'yi bekleyen tehlike

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ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş devam ederken, çatışmaların ABD'ye doğrudan askeri maliyeti giderek daha belirgin hale geliyor. Büyük miktarda mühimmat kullanılması, askeri ekipman kayıpları ve üslerde meydana gelen hasar, ABD'nin stokları ile tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturuyor.

PENTAGON RAPORU: SAVAŞ 33,4 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişlik Ofisi tarafından hazırlanan yeni rapora göre, 28 Şubat'ta başlayan savaş, mühimmat tedarikinde kıtlık ve tedarik zincirlerinde darboğazlara yol açtı. Raporda, Donald Trump yönetiminin kullanılan silahların yerine yenilerini koymaya çalıştığı belirtildi.

NBC News'in aktardığı rapor, 28 Şubat-30 Haziran dönemini kapsıyor. Rapora göre Savaş Bakanlığı, olası acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla kritik malzeme, bileşen ve mühimmatın tedarik süreçlerini hızlandırmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda üretim ve depolama sürelerinin de kısaltılması hedefleniyor.

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Raporda, savaşın ABD'ye doğrudan askeri maliyetinin yaklaşık 33,4 milyar dolar olduğu tahmin edildi. Bu tutarın 22,3 milyar doları kullanılan mühimmata, 3,7 milyar doları ekipman kayıplarına, 7,4 milyar doları ise diğer giderlere ayrıldı. Hasar gören tesislerin onarım maliyetleri ise bu hesaba dahil edilmedi.

ÇOK SAYIDA SAVAŞ UÇAĞI VE İHA HASAR GÖRDÜ

Raporda, ABD'nin uçak ve askeri teçhizatında önemli kayıplar yaşandığı belirtildi. Dört F-15E, bir F-35A ve bir A-10 savaş uçağının yanı sıra 12 yakıt ikmal uçağı ile dokuz farklı uçağın imha edildiği veya hasar gördüğü kaydedildi.

Haziran ayına kadar 30'dan fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracının da imha edildiği ifade edildi.

HEGSETH MÜHİMMAT KITLIĞI İDDİALARINI REDDETTİ

Raporda tedarik zincirlerinde yaşanan baskıya dikkat çekilmesine rağmen Savunma Bakanı Pete Hegseth, mühimmat kıtlığına ilişkin haberleri yalanladı.

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Trump da ABD'nin her zamankinden daha gelişmiş silahlar ürettiğini ve bu silahların Orta Doğu ile diğer bölgelerde konuşlandırılan Amerikan güçlerine günlük olarak ulaştırıldığını söyledi. Trump, iki hafta önce yaptığı açıklamada ise ABD'nin neredeyse sınırsız mühimmat stokuna sahip olduğunu iddia etmişti.

İRAN, ABD'NİN BAHREYN'DEKİ İKMAL MERKEZİNİ HEDEF ALDI

Raporda, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanması'nın ana ikmal merkezini insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef aldığı da ilk kez resmi olarak ortaya konuldu.

Savaş sırasında 20 binden fazla ABD askeri ve diplomatik personelinin tahliye edildiği belirtildi. Hava tahliye imkanlarının güvenlik endişeleri nedeniyle yer değiştirmesi sonucunda yaralıların tıbbi değerlendirmelerinin büyük bölümünün sahada gerçekleştirildiği kaydedildi.

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ABD, AVRUPA ÜSLERİNDEN 5 BİNDEN FAZLA UÇUŞ YAPTI

Rapora göre ABD güçleri, savaşın yürütülmesine destek amacıyla Avrupa'daki üslerden 5 bine kadar uçuş gerçekleştirdi. Bu dönem, Trump'ın Avrupalı müttefiklerin savaşa katkısının yetersiz olduğunu defalarca dile getirdiği bir sürece denk geldi.

Raporda ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki varlıklarında 200 milyon dolardan fazla kayıp yaşandığı ifade edildi.

SAVAŞIN UZAMASI ABD'YE YENİ YÜK GETİRECEK

Raporda ortaya konulan rakamlar, kullanılan mühimmatın yerine konulmasının yanı sıra savaş sırasında zarar gören askeri kapasitenin yeniden oluşturulması gerektiğini gösteriyor. ABD'nin uçak, üs ve istihbarat alanlarında yaşadığı kayıpların giderilmesi, savunma bütçesi ve savunma sanayisi üzerinde ek yük oluşturabilir.

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Savaşın devam etmesi halinde envanter yönetimi, Washington'ın önümüzdeki aylarda çatışmaları sürdürme kapasitesinde önemli bir unsur haline gelecek.

PENTAGON RAPORUNDA SAVAŞIN UZAYABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Rapor, bölgede görev yapan ABD güçlerinin moralinin düştüğüne ve ABD üsleri ile istihbarat varlıklarında daha önce kabul edilenden daha büyük hasar meydana geldiğine ilişkin haberlerin ardından yayımlandı.

Raporda ayrıca Trump'ın savaşın birkaç hafta içinde sona ereceğine yönelik ilk tahmininin aksine, çatışmaların kasım ayında yapılacak ara seçimlerin sonrasına kadar devam edebileceği belirtildi.