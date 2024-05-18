Savaşın en şaşırtıcı operasyonu: Harkov! Putin yalanladı, Zelenski uyardı: İlk dalga olabilir...

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Moskova geçtiğimiz haftalarda, 2 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşın en şaşırtıcı operasyonunu başlattı ve son bir buçuk yılın en büyük toprak kazanımını elde etti.

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a adım adım yaklaşan Rus birlikleri bölgedeki birkaç köyü ele geçirdi.

UKRAYNA'NIN ELE GEÇİRDİĞİ TOPRAKLARDAN ÇOK DAHA FAZLASINI GERİ ALDILAR

ABD'li Washington Post gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'nın 2023'teki karşı saldırıda kurtardığı topraklardan daha fazlasını ele geçirdiğini yazarken, Ukrayna'nın saldırıya hazırlık yakalandığını öne sürdü. Washington Post'a göre Ukrayna zayıflarken, Rusya beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladı.



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Analistler, Rusya'nın başarısının Ukrayna'daki mühimmat ve personel eksikliğine bağlıyor. Ukrayna'nın askere çağırdığı çoğunluk hala eğitilmeyi bekliyor ve uzun menzilli mühimmat stoklarının azalması Ukrayna'nın savunmasını engelliyor.

PUTİN: HARKOV'U ELE GEÇİRME PLANIMIZ YOK

Rusya Devlet Başkanlı Vladimir Putin, Çin ziyareti sonrası düzenlediği basın toplantısında Harkov'u ele geçirmek gibi bir planının olmadığını, Ukrayna tarafından gelen saldırılar nedeni ile güvenli bir tampon bölge kuracaklarını açıkladı. Ancak Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin sınır kasabasındaki esirleri 'canlı kalkan' olarak kullandığını öne sürüyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski, bugün AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Rusya'nın kuzeydoğudaki saldırılarının hızlanmasını beklediklerini ve Kiev'in ön cepheyi korumak için ihtiyaç duyduğu hava savunmasının yalnızca dörtte birine sahip olduğu vurguladı.

Rus birliklerinin 5 ila 10 km ilerledikten sonra durdurulduğunu açıklayan Ukraynalı lider, bunun bölgedeki saldırıların 'ilk dalgası' olabileceğini söyledi ve 'Harkov'da durum kontrol altına alındı ancak istikrar sağlanamadı' dedi.



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Ukraynalı askerler iki yılı aşkın süredir terhis olma ihtimali olmadan savaşıyor. Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre, rotasyon eksikliği nedeniyle hepsi bitkin ve öfkeli. Silahlı Kuvvetler orduya asker toplamakta zorlanıyor.

Cumartesi günü yürürlüğe giren tartışmalı seferberlik yasası uyarınca, Ukraynalı erkeklerin askere alınma yaşı 27'den 25'e düşürüldü. Askerden kaçanlara ciddi cezai yaptırımlar getiren yetkililer 36 aydan fazla görev yapan askerlere terhis seçeneği verilmesi yönündeki öneriyi reddetti.