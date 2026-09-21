Savaşın dumanı Moskova’yı sardı... Ukrayna 1600 dronla vurdu

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UKRAYNA ordusu, Rusya’da parlamento seçimlerinin son gününde başkent Moskova’ya yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. Sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitmeye hazırlanan Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Önceki gece gerçekleşen saldırıda Ukrayna 1600 dron ve ilk defa “Pelikan” isimli balistik füzeyi kullandı. Saldırı sonucu Moskova’ya yakıt temin eden “Kapotnya” petrol rafinerisi isabet alarak alevler içinde kalırken, 2 sivilin de hayatını kaybettiği açıklandı.

RAFİNERİ VE DEPOLAR VURULDU

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sabaha karşı başkent istikametinde hareket eden Ukrayna dron sürülerinin görüldüğünü bildirdi. Hava savunma sistemlerinin ateş açması sonucu Moskova ve çevresi savaş alanına döndü. İnsansız hava araçlarından bir bölümü savunma hattını delerek Moskova’nın benzin ve dizel yakıt ihtiyacını yüzde 40 oranında karşılayan Gazprom şirketine ait “Kapotnya” rafinerisini vurdu. Görgü tanıklarının çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler dev tesisin büyük hasar aldığına işaret ediyor. Aynı rafineri 18 Haziran’da vurularak üretimini durdurduktan sonra yeni yeni faaliyete geçmeye başlamıştı. Saldırıda Moskova bölgesinde askeri sanayi tesislerinin yer aldığı Orehovo-Zueyo kasabası yakınlarında bulunan termik santral da hedef alındı. İsabet sağlayan dronların infilak sesleri duyulurken 22 numaralı termik santralın hasar gördüğü iddia edildi. Moskova bölgesinde bazı dronların konutlara isabet etmesi sonucu iki sivil hayatını kaybetti.

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ZELENSKİ SİNYAL VERMİŞTİ

Moskova’ya saldırı öncesinde Kiev’de ordu yönetimiyle yaptığı toplantıda, “Rusya’yı barışa ikna için uzun menzilli operasyonlarımıza hız vereceğiz” diyen Zelenski, saldırı ardından yaptığı açıklamada ise “Dün gece Moskova ve çevresi bizim uzun menzilli misilleme yanıtımızı çok iyi hissetti” diye konuştu. Petrol rafinerisi ile Rus ordusunun lojistik depolarının imha edildiğini söyleyen Zelenski, saldırıda çeşitli dronların yanı sıra ilk defa yerli üretim Pelikan balistik füzelerinin de kullanıldığını açıkladı.

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Ukrayna’nın seri üretimine başladığı Pelikan füzeleri, 200 ve 855 km menzilli iki modele sahip. Uzun menzilli Pelikanlar 200 kg savaş başlığı taşıyabiliyor.