Savaşın bir cephesi sanal âlemde

Haberin Devamı

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a saldırmasının ardından kara sınırı olmayan iki ülke arasında balistik füzelerin başrolde olduğu bir çatışma başladı. Dünya daha önce hiç görmediği şekilde iki ülke arasındaki füzelerin fırlatılış ve hedefe varış anlarını canlı yayınlardan anbean takip ediyor. En az füzelerinki kadar çetin bir savaş da sanal âlemde devam ediyor. İki taraf da birbirini sahte içerikler üretip yaymakla suçluyor.

PROPAGANDA SAVAŞI

Sanal âlemdeki savaşın sahası sosyal medya platformları; başrolde ise yapay zekâ mahsulü “fake” videolar ve diğer kurgu içerikler var. İran kendi askeri kabiliyetlerini ve İsrail’e attığı füzelerin tahribatına dair videolara yoğunlaşırken İsrail tarafı ise İran’daki iç huzursuzluğu ve rejimden rahatsızlığı vurgulayan eski videolarla da desteklenmiş kurgu içerikler yayıyor. İran da buna yine İsrail protestoları içeren ve “İran halkı rejimin arkasında” vurgusunu yapan eski görüntülerle desteklenmiş içeriklerle cevap veriyor. Yüksek takipçisi olan X hesapları da bu içerikleri yayarak savaşa müdahil oluyor.

MALZEMELER ARŞİVDEN

Haberin Devamı

Çin’de 2015’te bir fabrikadaki patlama, ABD’nin 2003’te Bağdat’taki bombalamasından görüntüler, Şili’deki bir orman yangını, üç yıl önce İsrail’de bir otogarda çıkan yangının görüntüleri bu sanal savaşta kullanılan mühimmatlardan sadece bazıları. Ayrıca iki taraf da birbirlerini sivillere saldıran “savaş suçlusu” gibi gösteren içerikleri de ihmal etmiyor. Her iki taraf da bu tür içerikleri psikolojik savaş unsuru olarak kullanılıyor. Gayet nitelikli ve hızla yayılan bu içeriklerin kurumsal ve profesyonel bir tecrübeden geçtikleri de aşikâr. İki taraf da hem kendi halklarına moral vermeye hem de uluslararası kamuoyuna tesir etmeye çalışıyor.