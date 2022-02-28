Savaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres Rusya'ya seslendi: Artık yeter

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyadan yaptırımlara misillemeUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rusya'dan yaptırımlara misilleme#Ukrayna
Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenekUkrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!#Rusya
24 saat süre verdiler Putini kına yoksa kovulursun...24 saat süre verdiler! Putin'i kına yoksa kovulursun...#Valery Gergiev
Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres: Artık yeterSavaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres: Artık yeter#Antonio Guterres
ABden yeni açıklama Bedel ödemeye hazır olmalıyızAB'den yeni açıklama! 'Bedel ödemeye hazır olmalıyız'#RUSYA
Son dakika: TFFden yayın ihalesi açıklamasıSon dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! #Süper Lig
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukraynada yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...Ukrayna'da yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi! Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...#Ukrayna
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
Son dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiSon dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Son dakika... Rusya Merkez Bankası faiz artırdı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya Merkez Bankası faiz artırdı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
HABERLERDünya Haberleri

Savaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres Rusya'ya seslendi: Artık yeter

#Antonio Guterres#Ukrayna#RUSYA

Olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'ya ateşkes çağrısı yaparak, "Bu şiddet kabul edilemez. Artık yeter. Askerler yeniden kışlalara dönmeli. Liderler barışa yönelik hareket etmeli. Siviller korunmalı. Uluslararası insan hakları hukuku işlemeli" dedi. Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa ise konuşmasında Putin'i 'Hitler'e benzeterek, "Putin nükleer güçleri geçirme emri verdi. Bu ne deliliktir. Kendini öldürmek istiyorsa Berlin'dekinin yaptığını yapması yeterli. 1945'te sığınakta o da bunu yapmıştı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya'nın BM Daimi Temsilcilsi Vasili Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'nı işgal etmek gibi bir planı olmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Olağanüstü toplanan BM Genel Kurulu'nda konuşan Antonio Guterres şunları söyledi:

* Ukrayna Hükümeti halka silah dağıttı. Yüz binlerce Ukraynalı ülkenin dışına kaçtı. Rusya saldırıları askeri üsleri hedef alsa da büyük ölçüde sivil altyapıların da hasar aldığına dair elimizde kayıplar var

GUTERRES'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI

* Bu şiddet kabul edilemez. Artık yeter. Askerler yeniden kışlalara dönmeli. Liderler barışa yönelik hareket etmeli. Siviller korunmalı. Uluslararası insan hakları hukuku işlemeli. 

* Devam eden saldırılara karşı Kiev'in 3 milyon sakini, evlerinde sığınıyor. Ukrayna hükümeti halka silah dağıttı. Amaçlarıysa halktan destek almak. 100 binlerce Ukraynalı ülkenin dışına kaçtı.

"UKRAYNA'DA TRAJEDİ YAŞANIYOR"

* Sayın Başkan şu anda Ukrayna'da bir trajedi yaşanıyor ancak büyük bir bölge krizi var.

* Hiç bir şey nükleer silahların kullanılmasını meşrulaştıramaz. Mülteci sayıları her dakika hızla artıyor. Burada Ukrayna'nın komşularının gösterdiği şefkati memnuniyetle karşılıyoruz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum Askerlere çağrı: Gidin canınızı kurtarın...Ukrayna - Rusya savaşında son durum! Askerlere çağrı: Gidin canınızı kurtarın...Haberi Görüntüle


* Komşu ülkelere ilerleyen haftalarda tüm desteğimizi vereceğiz. Cumartesi günü Zelenski ile görüştüm. BM'nin Ukrayna'yı halkı ile yalnız bırakmayacağını ilettim. Ukrayna'nın cephe hattındaki 2-3 milyon kişiye destek sağlıyorduk zaten. Burada kalmaya ve operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız yardıma muhtaçlar için. Önce 20 milyon dolar devreye soktum. Kırılgan gruplara barınak, gıda ve içecek sağlayacak.

"TEK ÇÖZÜM BARIŞ"

* Uluslararası kamuoyuna bize destek vermesi için çağrı yapıyorum. İnsani destek çok önemlidir ancak bir çözüm değildir. Tek çözüm barış. Ukrayna'ya yapılanlar uluslararası hukuku zora sokuyor.

* Bu krizin etkileri dünyanın 4 bir yanında hissedilecek. Herkes BM ilkelerinin arkasında durmalı. Tüm meseleleri barışçıl yollarla çözmek. Şu anda müzakerelere arabuluculuk yapmaya çalışan tüm ülkelere çok teşekkür ediyorum.

* Şu anda iklim krizi ve salgın sonrası ekonomik toparlanma, ırk ve cinsiyet uçurumları kapatmak gibi çok zorluk var karşımızda. Birlikte çalışıp savaş belasını gidermeliyiz. Sorunları çözmeye çalışmalıyız daha da zora sokmaya değil.

Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres Rusyaya seslendi: Artık yeter



2. Dünya Savaşı'na atıf yapan Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, hayatını kaybeden bir Rus askerinin bildirimini Rusça olarak aktardı. Kilitsa konuşmasında şunları ifade etti:

* "Anne artık Kırım'da değilim, artık eğitimde değilim. Sen neredesin o zaman? Baban sana bir paket gönderebilir miyim diye soruyor. Anne ben Ukrayna'dayım. Burada gerçek bir savaş var, korkuyorum. Biz tüm şehri bombalıyoruz. Sivilleri bile hedef alıyoruz. Bize bizi memnuniyetle karşılayacaklarını söylemişlerdi, ancak zırhlı araçlarımızın önüne atıyorlar kendilerini, bize faşist diyorlar. Anne bu çok zor."

Haberin Devamı

"ONLARCA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

* Yüzlerce Ukraynalı da öldürüldü. Onlarca çocuk da öldürüldü. Bu liste uzuyor. Şunu düşünün. Bu öldürülen insanların yanınızda olduğunu. Büyük güçler jeopolitik ihtirasla hareket ediyor. Tam teşekküllü bir askeri harekat başlattılar. Ülkenin 4 bir yanından Rus askerleri sınırları aşıyor. Burada çok açık benzerlikler var. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk açılış günlerine dönebiliriz. Rusya'nın da eylemleri aynı. Onlar da 80 yıl önce Ukrayna topraklarında aynı şeyi gütmüştü. 

"MÜZAKERELER SÜRERKEN BOMBADIRMANA DEVAM ETTİLER"

* Masum siviller öldürüldü, yaralananlar oldu. Tam sayıyı belirlemek çok zor. Müzakereler devam ederken bu bombardıman yapıldı. Rus orduları, Harkiv'de yerleşim yerlerini hedef aldı. Masum siviller öldürüldü, yaralananlar oldu. Tam sayıyı belirlemek çok zor. Müzakereler devam ederken bu bombardıman yapıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell:Rus gazına bağımlılık azalmalıAB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell:'Rus gazına bağımlılık azalmalı'Haberi Görüntüle


PUTİN'E 'HİTLER' BENZETMESİ

* Burada özel bir oturum yapmak zorunda kaldık. Putin nükleer güçleri geçirme emri verdi. Bu ne deliliktir. Kendini öldürmek istiyorsa Berlin'dekinin yaptığını yapması yeterli. 1945'te sığınakta o da bunu yapmıştı. Rusya elindeki tüm askeri gücü kullanıyor. Şu an rezerv güçlerini de Ukrayna'ya göndermeye başladı. Rusya'nn füzeleri şu anda altyapıyı hedef alıyor. Radyoaktif atık temizleme yerini hedef aldılar Kiev'de. Havayolları, köprüler, su depoları bunların hepsi vuruluyor. Rus güçleri Çernobil nükleeri ele geçirdi. Karadeniz'de savaş gemileri bilerek sivil gemileri vurdu. Bunlar deniz hukukunun bariz ihlalleridir. Bu gemilerden birin de Rus mürettebatı vardı üstelik.

16'SI ÇOCUK 350 KİŞİ HAYATII KAYBETTİ

* Rus ordusu ambulanslara bile saldırdı. Sumi'de Rus tanklar içi insan dolu otobüsü vurdu. Bugün itibarıyla 16'sı çocuk 350 kişi hayatını kaybetti. İki bin 14 Ukraynalı ise yaralandı. Ve bu sayı artıyor. Rus ordusu asker kaybediyor. Beş binden fazla asker kaybettiler. Şu an Ukrayna'da yaşananlar zaten güvenlik ve insani kriz olarak hepinize sirayet etti. En başta Avrupa'da kendini gösterdi. Diğer bölgelerde de kendini gösterecektir. Yok oluş ile karşı karşı karşıyayız. Bu olmamalı. Eğer Ukrayna kalmazsa BM'de hayatta kalmaz. Eğer Ukrayna ayakta kalmazsa demokrasi ölürse hiçbirimiz şaşıramayız. Rus temsilcisi birazdan açıklama yapacak. Putin elinden gelen her şeyi yaptı. Ve BM'deki varlığını gayriresmi hale getirecek. BM'deki Rus varlığı acaba en başından beri meşru olmuş muydu?

Savaşın 5inci gününde BM olağanüstü toplandı Guterres Rusyaya seslendi: Artık yeter


Rusya'nın BM Daimi Temsilcilsi Vasili Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'nı işgal etmek gibi bir planı olmadığını söyledi. Nebenzya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"SİVİLLERE TEHDİT TEŞKİL ETMİYORUZ"

* Ukrayna güçleri ve Batı basını peş peşe askeri güçle olumsuzlukları ortaya çıkarıyor. Biz sivillere yönelik tehdit teşkil etmiyoruz. Rus ordusunun ele geçirdiği şehirlerde altyapı, ulaşım, hayat devam ediyor. Rus ve Ukrayna polisi Çernobil'de devriye geziyor.

* Bunlar aslında DEAŞ teröristleriyle aynı taktiklerdir. Burada hiçbir şekilde kontrol edilmeden bütün insanlara silah dağıtılıyor. Bunların arasında suçlular da var. Bunların hepsi yağmacı, eşkıya ve yağmacı. Aynı zamanda Ukraynalı yetkililere şu anda bir insan hakları örgütünden mektup aldık. 8 yıl boyunca Neo-nazilerin nasıl çoğaldığıyla ilgili bilgi aldık.

* Darbe sonrası eski Başkan da çağrı yaptı. Kendisi tüm vatandaşlara, burada Rusların katledilmesi yönünde çağrı yaptı. Bu, 2018'de kaydedilen raporlarda var. Sosyal medyada da bilgi savaşı ilan edildi. Bunlar gerçek değil. Ukrayna saldırıları ve kazara hedef aldıkları yerleşim yerleri, Ukraynalı milliyetçilerin yaptığını kanıtlıyor. Burada 1.2 milyon takipçisi var böyle hesapların.

"BM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

*  Ukrayna Büyükelçisi tarafından okutulan yazı da yalan. Burada BM görevini yerine getirmedi. Ortak bir alan bulmamız gerekiyor. Batı ülkeler AGİT kurallarını da ihlal etti. Rusya Federasyonu bu düşmanlığı başlatmadı. Bu düşmanlık Ukrayna tarafından Donbas bölgesindeki insanlara karşı başlatıldı. Rusya'nın amacı bu savaşı bitirmektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antonio Guterres#Ukrayna#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya
Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu