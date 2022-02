Savaşın 5'inci gününde BM olağanüstü toplandı! Guterres Rusya'ya seslendi: Artık yeter

Haberin Devamı

Olağanüstü toplanan BM Genel Kurulu'nda konuşan Antonio Guterres şunları söyledi:



* Ukrayna Hükümeti halka silah dağıttı. Yüz binlerce Ukraynalı ülkenin dışına kaçtı. Rusya saldırıları askeri üsleri hedef alsa da büyük ölçüde sivil altyapıların da hasar aldığına dair elimizde kayıplar var



GUTERRES'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI



* Bu şiddet kabul edilemez. Artık yeter. Askerler yeniden kışlalara dönmeli. Liderler barışa yönelik hareket etmeli. Siviller korunmalı. Uluslararası insan hakları hukuku işlemeli.



* Devam eden saldırılara karşı Kiev'in 3 milyon sakini, evlerinde sığınıyor. Ukrayna hükümeti halka silah dağıttı. Amaçlarıysa halktan destek almak. 100 binlerce Ukraynalı ülkenin dışına kaçtı.



"UKRAYNA'DA TRAJEDİ YAŞANIYOR"



* Sayın Başkan şu anda Ukrayna'da bir trajedi yaşanıyor ancak büyük bir bölge krizi var.



* Hiç bir şey nükleer silahların kullanılmasını meşrulaştıramaz. Mülteci sayıları her dakika hızla artıyor. Burada Ukrayna'nın komşularının gösterdiği şefkati memnuniyetle karşılıyoruz.





Haberin Devamı



* Komşu ülkelere ilerleyen haftalarda tüm desteğimizi vereceğiz. Cumartesi günü Zelenski ile görüştüm. BM'nin Ukrayna'yı halkı ile yalnız bırakmayacağını ilettim. Ukrayna'nın cephe hattındaki 2-3 milyon kişiye destek sağlıyorduk zaten. Burada kalmaya ve operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız yardıma muhtaçlar için. Önce 20 milyon dolar devreye soktum. Kırılgan gruplara barınak, gıda ve içecek sağlayacak.



"TEK ÇÖZÜM BARIŞ"



* Uluslararası kamuoyuna bize destek vermesi için çağrı yapıyorum. İnsani destek çok önemlidir ancak bir çözüm değildir. Tek çözüm barış. Ukrayna'ya yapılanlar uluslararası hukuku zora sokuyor.



* Bu krizin etkileri dünyanın 4 bir yanında hissedilecek. Herkes BM ilkelerinin arkasında durmalı. Tüm meseleleri barışçıl yollarla çözmek. Şu anda müzakerelere arabuluculuk yapmaya çalışan tüm ülkelere çok teşekkür ediyorum.



* Şu anda iklim krizi ve salgın sonrası ekonomik toparlanma, ırk ve cinsiyet uçurumları kapatmak gibi çok zorluk var karşımızda. Birlikte çalışıp savaş belasını gidermeliyiz. Sorunları çözmeye çalışmalıyız daha da zora sokmaya değil.





Haberin Devamı

2. Dünya Savaşı'na atıf yapan Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, hayatını kaybeden bir Rus askerinin bildirimini Rusça olarak aktardı. Kilitsa konuşmasında şunları ifade etti:* "Anne artık Kırım'da değilim, artık eğitimde değilim. Sen neredesin o zaman? Baban sana bir paket gönderebilir miyim diye soruyor. Anne ben Ukrayna'dayım. Burada gerçek bir savaş var, korkuyorum. Biz tüm şehri bombalıyoruz. Sivilleri bile hedef alıyoruz. Bize bizi memnuniyetle karşılayacaklarını söylemişlerdi, ancak zırhlı araçlarımızın önüne atıyorlar kendilerini, bize faşist diyorlar. Anne bu çok zor."

"ONLARCA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"



* Yüzlerce Ukraynalı da öldürüldü. Onlarca çocuk da öldürüldü. Bu liste uzuyor. Şunu düşünün. Bu öldürülen insanların yanınızda olduğunu. Büyük güçler jeopolitik ihtirasla hareket ediyor. Tam teşekküllü bir askeri harekat başlattılar. Ülkenin 4 bir yanından Rus askerleri sınırları aşıyor. Burada çok açık benzerlikler var. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk açılış günlerine dönebiliriz. Rusya'nın da eylemleri aynı. Onlar da 80 yıl önce Ukrayna topraklarında aynı şeyi gütmüştü.



"MÜZAKERELER SÜRERKEN BOMBADIRMANA DEVAM ETTİLER"



* Masum siviller öldürüldü, yaralananlar oldu. Tam sayıyı belirlemek çok zor. Müzakereler devam ederken bu bombardıman yapıldı. Rus orduları, Harkiv'de yerleşim yerlerini hedef aldı. Masum siviller öldürüldü, yaralananlar oldu. Tam sayıyı belirlemek çok zor. Müzakereler devam ederken bu bombardıman yapıldı.





Haberin Devamı



PUTİN'E 'HİTLER' BENZETMESİ



* Burada özel bir oturum yapmak zorunda kaldık. Putin nükleer güçleri geçirme emri verdi. Bu ne deliliktir. Kendini öldürmek istiyorsa Berlin'dekinin yaptığını yapması yeterli. 1945'te sığınakta o da bunu yapmıştı. Rusya elindeki tüm askeri gücü kullanıyor. Şu an rezerv güçlerini de Ukrayna'ya göndermeye başladı. Rusya'nn füzeleri şu anda altyapıyı hedef alıyor. Radyoaktif atık temizleme yerini hedef aldılar Kiev'de. Havayolları, köprüler, su depoları bunların hepsi vuruluyor. Rus güçleri Çernobil nükleeri ele geçirdi. Karadeniz'de savaş gemileri bilerek sivil gemileri vurdu. Bunlar deniz hukukunun bariz ihlalleridir. Bu gemilerden birin de Rus mürettebatı vardı üstelik.



16'SI ÇOCUK 350 KİŞİ HAYATII KAYBETTİ



* Rus ordusu ambulanslara bile saldırdı. Sumi'de Rus tanklar içi insan dolu otobüsü vurdu. Bugün itibarıyla 16'sı çocuk 350 kişi hayatını kaybetti. İki bin 14 Ukraynalı ise yaralandı. Ve bu sayı artıyor. Rus ordusu asker kaybediyor. Beş binden fazla asker kaybettiler. Şu an Ukrayna'da yaşananlar zaten güvenlik ve insani kriz olarak hepinize sirayet etti. En başta Avrupa'da kendini gösterdi. Diğer bölgelerde de kendini gösterecektir. Yok oluş ile karşı karşı karşıyayız. Bu olmamalı. Eğer Ukrayna kalmazsa BM'de hayatta kalmaz. Eğer Ukrayna ayakta kalmazsa demokrasi ölürse hiçbirimiz şaşıramayız. Rus temsilcisi birazdan açıklama yapacak. Putin elinden gelen her şeyi yaptı. Ve BM'deki varlığını gayriresmi hale getirecek. BM'deki Rus varlığı acaba en başından beri meşru olmuş muydu?





Rusya'nın BM Daimi Temsilcilsi Vasili Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'nı işgal etmek gibi bir planı olmadığını söyledi. Nebenzya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:* Ukrayna güçleri ve Batı basını peş peşe askeri güçle olumsuzlukları ortaya çıkarıyor. Biz sivillere yönelik tehdit teşkil etmiyoruz. Rus ordusunun ele geçirdiği şehirlerde altyapı, ulaşım, hayat devam ediyor. Rus ve Ukrayna polisi Çernobil'de devriye geziyor.* Bunlar aslında DEAŞ teröristleriyle aynı taktiklerdir. Burada hiçbir şekilde kontrol edilmeden bütün insanlara silah dağıtılıyor. Bunların arasında suçlular da var. Bunların hepsi yağmacı, eşkıya ve yağmacı. Aynı zamanda Ukraynalı yetkililere şu anda bir insan hakları örgütünden mektup aldık. 8 yıl boyunca Neo-nazilerin nasıl çoğaldığıyla ilgili bilgi aldık.* Darbe sonrası eski Başkan da çağrı yaptı. Kendisi tüm vatandaşlara, burada Rusların katledilmesi yönünde çağrı yaptı. Bu, 2018'de kaydedilen raporlarda var. Sosyal medyada da bilgi savaşı ilan edildi. Bunlar gerçek değil. Ukrayna saldırıları ve kazara hedef aldıkları yerleşim yerleri, Ukraynalı milliyetçilerin yaptığını kanıtlıyor. Burada 1.2 milyon takipçisi var böyle hesapların.* Ukrayna Büyükelçisi tarafından okutulan yazı da yalan. Burada BM görevini yerine getirmedi. Ortak bir alan bulmamız gerekiyor. Batı ülkeler AGİT kurallarını da ihlal etti. Rusya Federasyonu bu düşmanlığı başlatmadı. Bu düşmanlık Ukrayna tarafından Donbas bölgesindeki insanlara karşı başlatıldı. Rusya'nın amacı bu savaşı bitirmektir.