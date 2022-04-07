Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya Büyükelçiliği önünde 'kan gölü'

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40 gün çoktan geride kalırken Ukrayna şehirlerinden çekilen Rus ordusunun geride bıraktığı izler tüm dünyada tepki yarattı. Sivil ölümleri ve neredeyse tamamen yok olan şehirlerle birlikte Rusya’ya duyulan öfke de giderek büyüyor.



RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

Savaş protestoları arasında en ilginç ve çarpıcı olanlardan bir Litvanya’da, Vilnius’ta yer alan Rusya büyükelçiliği önünde gerçekleşti.



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Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.

25 yaşındaki Litvanyalı olimpik yüzücü Rūta Meilutytė, çevreye zarar vermeyen kırmızı bir boya katılmış gölün sularında yüzerek savaşın korkunçluğunu gözler önüne seren bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

'RUSYA'NIN GERÇEKLEŞTİRİDİĞİ SOYKIRIMA TEPKİ'

Projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan sanatçılardan biri olan Berta Tilmantaitė “’İçinde yüzmek’ adını verdiğimiz bu gösteri Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği soykırımlara bir tepkidir.” açıklamasını yaptı.



Tilmantaitėderken ülkeden gelen korkunç fotoğrafların da insanları bir süre sonra duyarsızlaştırmaması gerektiğini belirtti ve “sözlerini kullandı.Eylemi gerçekleştiren ekip Almanya ’nın savaştaki pozisyonunu hatırlatarak; bir ülkenin para ve çıkarları için savaşta taraf olamaması bizlerin gelecek adına umutlarına zarar veriyor dedi.

UKRAYNALILARI TEMSİL ETTİLER

Öte yandan eylemi gerçekleştiren Rūta Meilutytė’ye arkadaşları da eşlik etti ve kan gölünü andıran havuza giren birçok kişi bu eylemde yer aldı. Oluşturulan havuzun dış kenarlarındaki platformlara yatan ve hareketsizce bekleyen kişiler de savaşta hayatlarını kaybeden Ukraynalıları temsil etti.



Litvanya’nın komşusu Letonya’nın başkenti Riga’da da Rusya büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin adıolarak değiştirildi. Ayrıca caddeyemesajı da yazıldı.