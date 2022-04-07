Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya Büyükelçiliği önünde 'kan gölü'

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. Putin’in verdiği işgal kararı ve Rus ordusunun Ukrayna şehirlerinde gerçekleştirdiği eylemler farklı ülkelerde protesto ediliyor. Duruma son tepki Litvanya’dan çarpıcı bir eylemle geldi: Litvanyalı bir yüzücü Rusya Büyükelçiliği önündeki yapay ‘kan gölünde’ yüzdü…
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40 gün çoktan geride kalırken Ukrayna şehirlerinden çekilen Rus ordusunun geride bıraktığı izler tüm dünyada tepki yarattı. Sivil ölümleri ve neredeyse tamamen yok olan şehirlerle birlikte Rusya’ya duyulan öfke de giderek büyüyor.
Savaş protestoları arasında en ilginç ve çarpıcı olanlardan bir Litvanya’da, Vilnius’ta yer alan Rusya büyükelçiliği önünde gerçekleşti.
25 yaşındaki Litvanyalı olimpik yüzücü Rūta Meilutytė, çevreye zarar vermeyen kırmızı bir boya katılmış gölün sularında yüzerek savaşın korkunçluğunu gözler önüne seren bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
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Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.
'RUSYA'NIN GERÇEKLEŞTİRİDİĞİ SOYKIRIMA TEPKİ'
Projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan sanatçılardan biri olan Berta Tilmantaitė “’İçinde yüzmek’ adını verdiğimiz bu gösteri Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği soykırımlara bir tepkidir.” açıklamasını yaptı.
Yola yazılan 'Putin Lahey seni bekliyor' yazısı
Tilmantaitė “Savaşla yüzleştiğinizde tarafsız kalmak zor. Rusya tarafından öldürülen, özgürlükleri elinden alınan Ukraynalı insanlar için aktif bir rol almak istedik.” derken ülkeden gelen korkunç fotoğrafların da insanları bir süre sonra duyarsızlaştırmaması gerektiğini belirtti ve “Rusya’nın Ukrayna’da yaptıkları normalleşmemeli” sözlerini kullandı.
Eylemi gerçekleştiren ekip Almanya’nın savaştaki pozisyonunu hatırlatarak; bir ülkenin para ve çıkarları için savaşta taraf olamaması bizlerin gelecek adına umutlarına zarar veriyor dedi.
UKRAYNALILARI TEMSİL ETTİLER
Öte yandan eylemi gerçekleştiren Rūta Meilutytė’ye arkadaşları da eşlik etti ve kan gölünü andıran havuza giren birçok kişi bu eylemde yer aldı. Oluşturulan havuzun dış kenarlarındaki platformlara yatan ve hareketsizce bekleyen kişiler de savaşta hayatlarını kaybeden Ukraynalıları temsil etti.
'PUTİN LAHEY SENİ BEKLİYOR"
Litvanya’nın komşusu Letonya’nın başkenti Riga’da da Rusya büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin adı “Ukrayna Bağımsızlık Caddesi” olarak değiştirildi. Ayrıca caddeye “Putin, Lahey seni bekliyor” mesajı da yazıldı.