Savaşa acı reçete: Bir yıl daha dayanamaz...

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Rusya Ukrayna savaşında 3. yıl dönümü yaklaşırken Ukrayna, ABD'nin gönderdiği ATACMS füzelerini ve İngiltere'nin nakledilen Storm Shadow füzelerini Rusya'ya karşı kullandı.

Rusya, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerine Oreşnik füzesi ile cevap verirken savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirten Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı seçildi.

Biden yönetiminin uzun menzilli füzelerin Ukrayna tarafından kullanılmasına izin vermesinin ardından Trump'ın seçilmesi, Ukrayna'nın savaştaki kaderini etkileyeceğe benziyor.

The Washington Post'ta yer alan analize göre, Trump'ın dayatacağı anlaşma şartları ile Ukrayna'nın durumunun daha kötü olacağı düşünülürken, Ukrayna savaşı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.

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Çatışmaların hızını arttırdığı savaşta Ukrayna, vatandaşları için tam güvenlik garantisi verebilen egemen bir devlet olarak varlığı sürdürüp sürdürmeyeceği önümüzdeki birkaç hafta belirleyecek.

Ukraynalılar şimdiye kadar, Batı'nın gelişmiş silahlarını almak ve kullanmak konusunda bürokratik engellere takılsalar da cesurca direndiler.

Kiev yönetiminin yaşadığı bürokratik engeller sırasında Rusya, savaş alanındaki kazanımlarını pekiştirmek için zaman kazandı. Tam ölçekli işgalin ilk gününden bu yana Rusya, ilerleyişini sürdürdüğü Donbass'ta hiç olmadığı kadar fazla toprak ele geçirdi.

Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü ele geçirirken özellikle kritik bölge Kurakhovo kasabasına bayrak çekti. Ukrayna ayrıca, Rusya sınırındaki Kursk bölgesine düzenlediği sürpriz saldırıda elde ettiği toprakların yüzde 40'ını da kaybetti.

UKRAYNA'NIN KAYBETTİĞİ EN ÖNEMLİ ŞEY ZAMAN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen yıl imzaladığı kararname ile askere alma yaşını 27'den 25'e düşürdü. Ancak aralarında ABD'li milletvekillerinin de bulunduğu bazı kişiler, askerlik yaşının 18'e düşürülmesi gerektiği konusunda Zelenski'ye baskı yaptı.

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Zelenski, Ukrayna'daki yeni nesli yok olmasından endişe ettiği ve yeni askerleri silahlandıracak ekipman eksikliği nedeniyle bu baskıya direndi. Buna rağmen Ukrayna'nın savaşta kaybettiği asker sayısı 400 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna için vakit daralırken ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasına zaman kaldı. 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump, savaşı sona erdirme sözü verdi ancak bunu nasıl başaracağını belirtmedi. Trump ayrıca, Ukrayna'ya yardımı keseceğini ancak Ukrayna'yı kaderine terk etmeyeceğini söylediği çelişkili ifadeler kullandı.

Ukrayna için bir diğer zaman kısıtlaması ise, Avrupa'nın savaştan bıkması ve az sayıdaki askeri mühimmatının tükenmesi ile savaşı bitirme arzusu oldu.

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Avrupalılar, "Barış için toprak verilmesi" anlaşmasına sessiz kalırken Almanya'da yaşanan siyasi kriz Ukrayna'nın kaderini belirsizliğe sürükledi.

UKRAYNA'NIN ÇÖZÜM ÜRETMESİ ŞART

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna çevresindeki durumu çözmek için müzakerelere hazır olduğunu kaydetti. Lavrov, çözüme yönelik yaklaşımlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlendiğini hatırlattı.

Ukrayna, kötü bir çözüm bulması halinde evlerinin, okullarının ve fabrikalarının yıkıldığını görecek Ukraynalıları acı içinde bırakacak. Öte yandan yapılacak müzakerede kalıcı barış çıkmazsa, bir yıl daha dayanması zor olan Ukrayna, yeniden saldırmak için Putin'e zaman kazandırmış olacak.