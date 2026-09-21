Savaş ve yaptırımlar İran’da ilaç bırakmadı

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Ülkedeki 18 binden fazla eczane, sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler, aylarca ödeme alamadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor.

Savaş da ilaç sektöründeki yarayı büyüttü. Yılın başındaki ABD ve İsrail hava saldırılarında 40’tan fazla ilaç şirketi, ekipman tedarikçisi ve dağıtıcı zarar gördü. Saldırılarda kanser ilaçları ve anesteziklerin üretiminde kullanılan maddeleri üreten Tofigh Daru’nun tesisi ile Pasteur Enstitüsü de hasar aldı.

Kriz hastaların evlerine kadar girdi. Bazı kanser hastaları ilaç alabilmek için televizyon ve buzdolaplarını satıyor. Avrupa’dan grip aşısı tedarik edilememesi nedeniyle bu yıl mevsimsel grip aşıları da iptal edildi.

İlaçlar yaptırım muafiyeti kapsamında olsa da bankacılık ve uluslararası ödeme kanallarındaki baskı, yabancı banka ve tedarikçileri İran’la işlem yapmaktan caydırıyor.