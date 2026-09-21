×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Savaş ve yaptırımlar İran’da ilaç bırakmadı

Güncelleme Tarihi:

#İran#ABD#Ekonomik Kriz
Savaş ve yaptırımlar İran’da ilaç bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 07:00

İRAN’da savaşın ve ABD yaptırımlarının ağırlaştırdığı ekonomik kriz, ilaç tedarikini de felç etti. Yaklaşık 800 ilaçta kıtlık yaşanırken, kronik ve ağır hastalığı bulunan binlerce kişi ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşmakta zorlanıyor. Fiyatların hızla yükselmesi nedeniyle bazı hastalar ilaç dozlarını azaltmak, doktor kontrollerini ertelemek veya daha ucuz ve daha az etkili ilaçlara yönelmek zorunda kalıyor. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ülkedeki 18 binden fazla eczane, sigorta şirketlerinden ödeme bekliyor. Sigorta borçlarının yaklaşık 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Eczaneler, aylarca ödeme alamadıkları için stoklarını yenileyemez hale geliyor.

Savaş da ilaç sektöründeki yarayı büyüttü. Yılın başındaki ABD ve İsrail hava saldırılarında 40’tan fazla ilaç şirketi, ekipman tedarikçisi ve dağıtıcı zarar gördü. Saldırılarda kanser ilaçları ve anesteziklerin üretiminde kullanılan maddeleri üreten Tofigh Daru’nun tesisi ile Pasteur Enstitüsü de hasar aldı.

Kriz hastaların evlerine kadar girdi. Bazı kanser hastaları ilaç alabilmek için televizyon ve buzdolaplarını satıyor. Avrupa’dan grip aşısı tedarik edilememesi nedeniyle bu yıl mevsimsel grip aşıları da iptal edildi.

İlaçlar yaptırım muafiyeti kapsamında olsa da bankacılık ve uluslararası ödeme kanallarındaki baskı, yabancı banka ve tedarikçileri İran’la işlem yapmaktan caydırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#ABD#Ekonomik Kriz

BAKMADAN GEÇME!