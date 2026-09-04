Savaş uzadıkça ABD'nin planı değişti: İran'a karşı kritik karar.... 'Süre sessizce uzatıldı'

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a karşı Orta Doğu'da konuşlandırılan ABD birliklerinin görev sürelerini uzattığı öne sürüldü. Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan kaynaklar, Hegseth'in Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı birliklerin konuşlandırma sürelerini "sessizce uzattığını" belirtti.

PENTAGON'DAN UZUN SÜRELİ ÇATIŞMA HAZIRLIĞI

Kaynaklara göre askerlerin bölgede daha uzun süre tutulması, ABD Başkanı Donald Trump'a İran konusunda farklı askeri seçenekler sunmayı amaçlayan stratejinin bir parçası.

WSJ'nin haberinde, çatışmanın uzamasıyla birlikte Pentagon'un bölgedeki konuşlandırma planlarını da genişlettiği belirtildi. Savaş gemilerinin mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler dahil olmak üzere çok sayıda askeri unsurun planlanandan daha uzun süre bölgede kalmasının istendiği aktarıldı.

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Bu durumun, görev yapan askerler ve aileleri üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

82. HAVA İNDİRME TÜMENİ İÇİN 2027 İHTİMALİ

Haberde, ABD'li komutanların asker ailelerine gönderdiği bir mektuba da yer verildi.

WSJ'nin incelediği mektuptaki ifadeler, Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı bazı unsurları 2027 yılına kadar Orta Doğu'da tutabileceğine işaret etti.

Bu gelişme, Washington'ın İran'a yönelik operasyonların kısa sürede sona ermesinden ziyade daha uzun süreli bir askeri varlığa hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

HAVA SAVUNMA BİRLİKLERİNİN GÖREVİ 12 AYA ÇIKTI

Konuya yakın kaynaklardan biri, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı görev yapan ABD hava savunma birliklerinin "yoğun baskı altında çalıştığını" söyledi.

Kaynak, bu birliklerin standart konuşlandırma süresinin 9 aydan 12 aya çıkarıldığını öne sürdü. Böylece bazı ABD askerlerinin Orta Doğu'daki görevlerinin normal sürenin üzerine çıktığı belirtildi.

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HEGSETH "HIZLI DARBE" SÖZÜ VERMİŞTİ

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yaklaşık 6 ay önce başladığında Savunma Bakanı Pete Hegseth, çatışmanın uzun sürmesini istemediklerini belirtmiş ve İran'a "hızlı ve kararlı bir darbe indirme" sözü vermişti.

Ancak son gelişmeler, ABD ordusunun bölgedeki varlığını genişletmeye ve birliklerin görev sürelerini uzatmaya hazırlandığını gösteriyor.

ORTA DOĞU'DA 50 BİN ABD ASKERİ

ABD basınında yer alan bilgilere göre Pentagon, Orta Doğu'da yaklaşık 50 bin askerden oluşan bir askeri varlığı sürdürüyor.

ABD'nin bölgedeki deniz gücü de dikkat çekiyor. Orta Doğu sularında iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze destroyeri olmak üzere toplam 19 savaş gemisinin bulunduğu bildiriliyor.

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Askeri konuşlandırmaların uzatılması, Washington'ın İran savaşında Trump'a daha geniş hareket alanı sağlamak amacıyla bölgedeki askeri kapasitesini korumaya çalıştığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.