Savaş Ural dağlarına ulaştı... Ukrayna’dan Rusya’ya derin dron saldırısı

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Dün sabah saatlerinde 8 kamikaze dronla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden olmadı ancak Kazan’da isabet alarak yanmaya başlayan iki gökdelenin görüntüleri savaşın Ural dağlarına ulaştığını halka göstermiş oldu.

‘LUTİY’ İHALARI

Tataristan yerel yönetimi açıklamasına göre saldırı sabah 07:50 civarında gerçekleştirildi. Kısa zaman aralıklarıyla Ukrayna’dan fırlatılan ve ‘kızgın ve acımasız’ anlamına gelen 8 adet ‘Lutiy’ insansız hava aracı, ‘Mavi Gökyüzü’ ve ‘Manhattan’ isimli gökdelenleri hedef aldı. Saldırıdan hemen sonra gökdelenlerde yaşayan bir kişinin öldüğü söylense de sonradan can kaybının olmadığı açıklandı.

HEDEF FABRİKALARDI

Ukrayna’nın Rusya içlerine 1200 km uzağa gönderdiği 8 drondan altısının Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ukrayna ordusu ise dronların asıl hedefinin Kazan şehrindeki askeri fabrikalar olduğunu, sivil yapıları isabet almasında Rus tarafının dronları kör etmek için kullandığı elektronik cihazlardan kaynaklı olduğunu vurguladı.

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DRON FABRİKASI VAR

Rus ordusu 2024 yılı başlarından itibaren Ukrayna cephesinde yüzlerce fiber optik bağlantı devresine sahip patlayıcı yüklü minyatür dronlar kullanmaya başladı. Ukrayna birliklerine büyük zayiat verdirmeye başlayan FPV adı verilen bu dronların yüzde 70 oranında Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde üretildiği biliniyor. Ukrayna’nın Rusya içlerine saldırı düzenlemek için kullanmaya başladığı “Lutiy” araçları son dört ayda yaygınlaştı. Alçak irtifadan uçan tek motorlu bu dronlar 50 kiloya kadar patlayıcı yükünü 1200 km mesafeye ulaştırabiliyor.

m Nerdun HACIOĞLU