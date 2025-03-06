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Savaş uçağı tatbikat sırasında bombaları yanlışlıkla sivillerin üzerine bıraktı!

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#Güney Kore#Hava Kuvvetleri#Tatbikat
Savaş uçağı tatbikat sırasında bombaları yanlışlıkla sivillerin üzerine bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:34

Güney Kore Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarından birinin eğitim tatbikatı sırasında sekiz bombayı yanlış yere bıraktığını ve bunun sonucunda sivillerin yaralandığını bildirdi.

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Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine saat 10.00 dolaylarında havadan bombalar düştü.

Savaş uçağı tatbikat sırasında bombaları yanlışlıkla sivillerin üzerine bıraktı

7 KİŞİ YARALANDI, KİLİSE VE EVLER HASAR GÖRDÜ

Meydana gelen şiddetli patlama sonucunda bölgedeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığı açıklanırken, 1 kilise ve 6 binanın hasar gördüğü belirtildi. Hava Kuvvetleri'nden konu ile ilgili açıklama geldi.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

KÖY SAKİNLERİ YERİNDEN EDİLDİ

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore, Pocheon'da ABD ile ortak canlı atış tatbikatı düzenliyordu. Güney Kore Ulusal İtfaiye Ajansı, bombaların tatbikat sırasında bir köye düştüğünü ve olay yerindeki çok sayıda sakinin yerinden edildiğini duyurdu.

Savaş uçağı tatbikat sırasında bombaları yanlışlıkla sivillerin üzerine bıraktı

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Soyadının Park olduğunu söyleyen yerel bir sakin, Yonhap'a kaza olduğunda evde televizyon izlediğini söyledi.

Park, "Birdenbire gök gürültüsü gibi muazzam bir patlama duydum ve tüm ev sallandı. Dışarı çıktığımda her şey kaos içindeydi" dedi. Yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki bir huzurevi sakinleri de binanın birden sallanmaya başladığını camlarının kırıldığını anlattılar.

HAVA KUVVETLERİ ÖZÜR DİLEDİ

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 uçağından sekiz adet MK-82 tipi bomba yanlış atıldı ve belirlenen atış poligonunun dışına düştü. Sivil kayıplara yol açan, kasıtsız bomba atılmasından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken uluslararası ajanslar da bölgeden ilk görüntüleri okuyucuları ile paylaştı.

Savaş uçağı tatbikat sırasında bombaları yanlışlıkla sivillerin üzerine bıraktı
Güney Kore basınında yer alan haberlerde ise, yanlışlık sonucu bölgeye isabet eden serbest düşümlü bomba MK-82’nin etkili bir imha silahı olduğu belirtilerek, kazanın ucuz atlatıldığı yorumları yapıldı.

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#Güney Kore#Hava Kuvvetleri#Tatbikat

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