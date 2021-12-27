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Savaş tehdidi altında Noel

#Ukrayna#Rusya#Vladimir Putin
Savaş tehdidi altında Noel

Ukrayna’ya yönelik olası Rusya işgali endişesine rağmen turistik Lviv kentinde Noel neşesi kaçmadı. Sokakları dolduran halk ve turistler sınırdaki gelişmelere dair haberlerin gölgesinde bayramın tadını çıkardı.

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ÜLKENİN doğu sınırında çatışma ve gerilim devam ederken, 1500 kilometre batıdaki turistik Lviv sokaklarına Noel coşkusu hakim. 720 bin nüfuslu kentin sokakları eksi altı dereceye kadar düşen sıcaklık ve şiddetli kar yağışına rağmen doluydu. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov’un Noel arifesinde yaptığı “(Rusya Devlet Başkanı) Putin, Ukrayna’yı yok etmek istiyor” açıklamasına rağmen kent meydanlarına kurulan hoparlörlerden neşeli bayram şarkıları çalındı.

ANMA KÖŞELERİ OLUŞTURULDU

Öte yandan, turistik noktalardan uzaklaşıp girdiğiniz ara sokaklarda dahi azalmayan hareketlilik ve neşe, Donbas’ta yaşananların üzerini tümden örtmüş değil. Noel ayini için hazırlanmış kiliselerde son çatışmalarda ölen Ukrayna askerleri için anma köşeleri oluşturulmuş. Kayıplar, yakınlarının fotoğraflarıyla beraber verilen savaş karşıtı mesajlar eşliğinde hatırlanıyor. Donbas’taki Rus ayrılıkçılarla süren çatışmalarda 2020’de yaklaşık 50, bu yıl ise en az 65 Ukrayna askeri öldü.

Savaş tehdidi altında Noel

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KONSOLOSLUĞA SALDIRI

Kentte bulunduğumuz sırada yaşanan bir gelişme de tansiyonun görünenden yüksek olduğunu gösterir cinsten: Cuma günü Lviv’deki Rusya Konsolosluğu’na molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Moskova, “terör eylemi” olarak gördüğü saldırıdan ötürü resmi özür talep ederken, Kiev yönetimi saldırıyı “holiganlık” olarak nitelemekle yetindi. Noel sabahı çıkan gazetelerin manşetlerinde Rusya gerginliği ve kış şartlarının etkisiyle ağırlaşan ekonomik durum yer aldı. Ukraynalılar, bayram akşamı televizyon haberlerinde ise Rusya’nın sınırdaki son tatbikatından görüntüleri izledi. Kiev yönetimi bölgedeki Rus askeri varlığının 100 binin üzerinde olduğunu belirtiyor.

Savaş tehdidi altında Noel

‘GÜVENCE OLMAZSA YANIT VERECEĞİZ’

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki ay yapılması planlanan NATO-Rusya Konsey toplantısında Moskova’nın Batı ittifakından talep ettiği güvencelerin verilmemesi durumunda Moskova’nın “askeri yanıt” hazırlayacağını açıkladı. Rusya devlet televizyonu ‘Birinci Kanal’a konuşan Putin, “Rusya’nın ABD ve NATO’dan aradığı güvenlik garantileri hukuki bağlayıcılığı olan bir şekilde bize verilmemesi durumunda elbette tedbirlerimizi alarak gereken askeri yanıt verilecek. Vereceğimiz yanıtla ilgili şimdiden net bilgi veremiyorum. Ancak farklı seçeneklerin masada bulunduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla günü geldiğinde askeri uzmanlarımızın önümüze koyacağı şıklardan seçimimizi yapacağız” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİLER

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Kremlin, Ukrayna gerilimi gölgesinde olası savaş senaryolarının da masada bulunduğu sırada Batı’ya “kırmızı çizgilerimiz” tanımıyla beklentilerini sıralamıştı. Bunların başında Ukrayna ve Gürcistan’ın hiçbir zaman NATO’ya kabul edilmemesi geliyor. İkinci talep, Ukrayna’ya ABD ve diğer NATO ülkelerine ait askeri unsurların ikili anlaşmalarla yerleştirilmemesi. Üçüncü talep, Rusya sınırlarına yakın diğer eski Sovyet cumhuriyetleri ve NATO üyesi eski Doğu Bloku ülkelerine saldırı amaçlı stratejik silahların konuşlanmaması. (Nerdun HACIOĞLU)

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#Ukrayna#Rusya#Vladimir Putin

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