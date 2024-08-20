Savaş suçuna ortak olmamak için İngiliz diplomat istifa etti

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“İsrail’e silah tedarikinin devam ettirilmesinin hiçbir geçerli sebebi olamaz” diyen Smith, konuyla ilgili endişelerini tüm resmi kanallardan üst mercilere ilettiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını söyledi.

TEK BAŞINA DEĞİL

İstifa mektubunda İngiliz hükümeti için Ortadoğu’ya silah ihracatı lisanslama alanında çalışan ve “çatışmalardaki sivil kayıplar ve uluslararası hukuka uyum konusunda ilgili bilgileri değerlendirmekten” sorumlu olduğunu belirten Smith “her gün İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlemesine ve uluslararası hukuku ihlal etmesine tanıklık ettiğini” kaydetti. Smith, Londra hükümetinin silah ihracatının “şeffaf” şekilde uygulamamakla da suçladı. Smith’in görüşünü paylaşan çok sayıda bakanlık çalışanı olduğu ve personelin endişelerini aktarması için kurum içinde özel bir toplantı düzenleneceği belirtiliyor. BM Filistin Toprakları özel raportörü Francesca Albanese, Smith’in “cesaretini” tebrik ederek başka diplomatların da ona katılmasını umduğunu söyledi. İngiltere 2008’den bu yana İsrail’e yaklaşık 700 milyon dolar değerinde silah ihracatı lisansı verdi.