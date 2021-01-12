Savaş sonrası ilk kez aynı masada... Moskova’da üçlü zirve

Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Kremlin’de ağırladı. Toplantı salonundaki yuvarlak masanın bir tarafında Putin yerini alırken, karşısına Aliyev ile Paşinyan oturdu. Görüşme öncesi açıklama yapan Putin, “9-10 Kasım 2020 tarihinde savaşı durdurmak amacıyla vardığımız mutabakat sonrasında silahların sustuğunu memnuniyetle kayda alabiliriz. Tabii ateşkes işin başı. Karabağ bölgesi ve Güney Kafkaslar genelinde güven ve istikrar ortamının tesis edilebilmesi için yapmamız gereken daha çok iş var. Kardeşimiz olarak gördüğümüz Azerbaycan ile Ermenistan’a yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

PUTİN’DEN AGİT VURGUSU

27 Eylül’de başlayan ve 44 gün sürdükten sonra Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan ikinci Karabağ savaşında Rusya’nın arabulucu rolünü de savunan Putin, “Rusya olarak kan akıtılmasını bir an önce durdurmak için çalıştık. Varılan tüm anlaşmalar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) Minsk Grubu’nun belirlediği ilkeler doğrultusunda olmuştur. AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla da sürekli temas halindeyiz” dedi. Böylece Putin, Karabağ’ın nihai statüsünün belirlenmesi konusunun AGİT tarafından ileride kararlaştırılacağını hatırlatmış oldu.

KARABAĞ’DA ALTYAPI İYİLEŞTİRİLECEK

Yaklaşık 4 saat süren üçlü zirve sonrası kameralar karşısına geçen Rusya lideri, Karabağ’ın yaşanılabilir bir yer haline gelmesi için bölgede altyapı çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Putin, bu amaçla Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulacağını bildirdi. Ortak basın toplantısında Paşinyan, Karabağ’ın statüsünün belirsizliğini koruduğunu vurgularken, Aliyev, “9-10 Kasım tarihli üçlü anlaşma çalışıyor... Karabağ ihtilafı artık geride kalmıştır” dedi.

PAŞİNYAN RUSYA’YA YUHALANARAK GİTTİ

Moskova zirvesine katılmak için yola çıkan Ermenistan lideri Nikol Paşinyan ciddi zorluklarla karşılaştı. Dün sabah saatlerinde başkent Erivan’daki havalimanına hareket eden Paşinyan’ın korteji protestocular tarafından durduruldu. “Paşinyan bizi Moskova’da temsil edemez” sloganları atan gruba, polis müdahale etti. Moskova’daki Ermenistan Büyükelçiliği çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.