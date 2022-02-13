Savaş paniği

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UKRAYNA kriziyle ilgili Rusya ile Batı arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine Rusya ile Ukrayna arasında önümüzdeki günlerde bir sıcak savaşın patlak verebileceği tekrar gündeme geldi. Batı’dan yapılan kritik savaş açıklamaları gölgesinde Ukrayna’daki yabancı ülke vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri istendi.

‘ÜLKEYİ TERK EDİN’ ÇAĞRISI

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere otuzdan fazla ülke geçen hafta Ukrayna’da görevli diplomat sayısını vasat seviyeye indirmişti. Dün itibariyle son 24 saat içerisinde ise uyarı tüm yabancılara yayılarak “Can güvenliğiniz tehlikede. Ukrayna’yı bir an önce terk edin” çağrısına dönüştü. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, Belçika, Yunanistan, İsrail, Kanada, Letonya, Estonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Finlandiya, Karadağ, Japonya, Güney Kore ve daha bir dizi ülke dışişleri bakanlıkları vatandaşlarına yönelik benzer çağrı yaptı.

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RUSYA’DAN DA BENZER ADIM

Krizin bir parçası olan Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı da kısmi çekilme kararı aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomatlara yönelik olası tehditlere karşı görevli sayısını alt seviyeye indirdiğini belirtti.

KIEV’DEN BİRLİK ÇAĞRISI

Yabancıların Ukrayna’yı terk etmeye başlaması üzerine yönetimden kendi halkına sükûnet, birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Krizin Rusya tarafından tırmandırıldığı ilk günden bu yana gerekli tedbirleri alıyoruz. Askerimiz sahada halkımızın güvenliği için nöbet tutarken, diplomatlarımız da dünya ülkeleriyle sürekli temas halinde saldırgan komşumuza karşı koyuyor. Düşmanın en çok arzuladığı şey halkımızda panik havası yaratmak. Bunun gerçek olmasına izin vermeyeceğiz.”

ZELENSKİ: KANIT GÖSTERİN

ABD tarafından yayılan savaşın gün saydığı söylentileri Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi de kızdırdı. Ukrayna’da panik havası yaratılmak istendiğini söyleyen Volodimir Zelenski, “Rusya’nın 16 Şubat’ta bize saldıracağını söyleyenler lütfen bize ellerindeki kanıtları göstersin. Durup dururken panik havası yaratmak yersiz ve son derece tehlikeli. Herkes ancak somut deliller ışığında açıklamalar yapmalı. Ukrayna ayrıca her türlü senaryoya hazırlıklarını yapmış ülkedir” ifadelerini kullandı.

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ZAHAROVA: ANGLO-SAKSON PROVOKASYONU

Ukrayna etrafında savaş çığırtkanlığının son günlerde zirve yaptığına işaret eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika ve İngiltere’yi bölgede büyük komplo hazırlıklarıyla suçladı. Özellikle Beyaz Saray’ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan’ın son Ukrayna beyanlarına odaklanan Zaharova, “Batı ve özellikle Anglo-Sakson grubu paniği doruğa çıkarmış vaziyette. Provokasyon amaçlı hareket ederek Ukrayna’yı ne pahasına olursa olsun savaşa sokmak istiyorlar. Yaptıkları propaganda (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov’un söylediği gibi artık bizi de korkutmaya başladı. Sanki Ukrayna ile ilgili çok hamleli gizli bir planlarını adım adım hayata geçiriyorlar. İlk hedefleri ise Rusya’yı tüm dünyaya düşman göstermek” ifadelerini kullandı.

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ÇAVUŞOĞLU: İŞGAL DOĞRU OLMAZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin, CNN Türk’e açıklamalarda bulundu. Krizin tarafı olan ülkelerle diplomatik temasların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, olası bir saldırı durumunda atılacak adımlar üzerinde çalışıldığını söyledi. “Olası bir saldırı, savaş çerçevesinde hangi adımları atmamız lazım, bir savaş çıkarsa örneğin vatandaşlarımızın tahliyesi, Montrö anlaşmasının uygulanması bunlar önemli. Bir panik havasında değiliz. İstihbaratımız ve diğer kurumlarımız ile temas halindeyiz ama eğer vatandaşlarımızın ihtiyacı olursa devlet olarak yapabileceğimiz yardımları konuşuyoruz” diyen Çavuşoğlu, önümüzdeki hafta Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşeceğini belirterek Türkiye’nin çatışmayı önlemek için çalıştığını vurguladı.

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‘ÇÖZÜM İÇİN HAZIRIZ’

Rusya ve NATO arasındaki görüşmelerin de sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, “Süreç devam ederken Rusya böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa Batılı ülkelerin Ukrayna’da panik havası yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor” dedi. Bir çatışmanın bölgedeki tüm ülkelerin aleyhine olacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyleyerek, “Ukrayna’ya yaptığımız ziyaret kapsamında sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında da açıkladığı gibi, iki taraf da kabul ederse arabuluculuk yapmayı, Minsk üçlüsünün toplantısına ev sahipliği yapmayı memnuniyetle kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile “Karadeniz ve Azak denizlerinde gerilimi azaltmaya odaklanmış” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Kuleba Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin çabalarını memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEN SEYAHAT UYARISI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nca, Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür” denildi. (Şaduman UNUTMAZ/DHA)





‘4 GÜNE KADAR SAVAŞ’ İDDİASI

AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesi ile Alman Der Spiegel dergisi, Rusya’nın Ukrayna’yı çarşamba günü işgal etmeyi planladığını yazdı. ABD basınına göre, ABD Başkanı Joe Biden, AB ve NATO üye ülke liderleriyle yaptığı görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna saldırısının 16 Şubat’ta başlayabileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Söz konusu iddianın, CIA başta olmak üzere Amerikan istihbarat birimlerine ve ABD Savunma Bakanlığı’na ulaşan raporlardan elde edildiği belirtildi.

İŞGALİN DETAYLARI

Der Spiegel, ABD’nin ele geçirdiği istihbarat raporlarında, Rusya’nın işgal planına detaylıca yer verildiğini aktardı. Raporda Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de belirtilirken, ABD’nin müttefik ülkelere bu konuda gizlice brifing verdiği ve Rusya’nın planı ile ilgili detayları ilettiği öne sürüldü. Bir saatten fazla süren görüşmede, Biden’ın müttefik ülke liderleri ile diplomasi ve caydırma politikaları üzerine görüştüğü bildirildi.

BÖLGEDE KİMİN NE KADAR ASKERİ VAR

RUSYA, Belarus’ta kara ve hava ve Karadeniz’de deniz tatbikatlarına devam ederken Batılı istihbarat örgütleri Ukrayna civarındaku Rus asker sayısının 150 bine kadar ulaştığını öne sürüyor. NATO da bölgedeki üye ülkelere askeri tavkiyeye devam ediyor.

Polonya: ABD, ay başında Polonya’ya 1700 asker göndermişti. Bunlara üç bin asker daha eklenecek. İngiltere de 350 askerlik katkı yaptı. NATO muharebe grubu kapsamında da 1053 asker var.

Litvanya: 450 kadar Amerikan, 350 Alman askeri bulunuyor. Muharebe grubu ise 1103 askerden oluşuyor.

Letonya: NATO muharebe grubu kapsamında 1146 asker görev yapıyor.

Estonya: 1146 askerlik NATO gücü var.

NATO’nun dört muharebe grubundaki asker sayısı 4957.

Romanya’ya geçen haftalarda bin kadar Amerikan askeri kaydırıldı. Fransa da asker sağlayacak.

NATO Acil Mukabele Gücü’nde (NRF) ise 40 bin asker var. ABD, gerekmesi halinde bu güce katkı sağlamak amacıyla 8500 askeri yüksek hazırlık seviyesinde bekletiyor. Bu güç kapsamındaki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) harekete geçme süresi de kısaltıldı.

Kara güçlerinin yanı sıra ABD ve çeşitli NATO müttefikleri bu ülkelere savaş uçağı ve savaş gemisi takviyesine devam ediyor. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)