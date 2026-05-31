Savaş nedeniyle ertelenmişti: İran'da Hamaney için hazırlıklar başladı

İran yönetimi, ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Savaş nedeniyle aylarca ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kurulduğu açıklandı.

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalarına başladı. Yetkililer, törenin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor.

ÖZEL MERKEZ KURULDU

Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturuldu. Çeşitli kurumlar şu anda planlama çalışmalarını sürdürüyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyor” dedi.

Mahmudi, resmi duyurunun yapılmasının ardından büyük çaplı bir tören düzenlenebilmesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

HAMANEY SALDIRILARIN İLK DALGASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre, İran’ı 30 yılı aşkın süre yöneten Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetti.

Saldırıların ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti. Ancak saldırılarda yaralandığı belirtilen Mücteba Hamaney’in görevi devralmasından bu yana kamuoyu önünde sınırlı şekilde yer aldığı ifade edildi.

SAVAŞ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Nisan ayında Hamaney’in ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Ancak daha önce planlanan resmi cenaze töreni, savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Yetkililer, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından cenaze töreninin tarihinin kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

ATEŞKES SÜRÜYOR, KAPSAMLI ANLAŞMA YOK

Nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesin büyük ölçüde korunduğu belirtilirken, taraflar arasında çatışmayı kalıcı olarak sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmaya henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

İranlı yetkililer, Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin ülke tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olmasının beklendiğini ifade etti.