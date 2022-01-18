Savaş korkusu bunu da yaptırdı: Ukrayna Sovyet döneminden kalma sığınakları yeniliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbul için peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul için peş peşe uyarılar#Meteoroloji
TFFden Ahmet Çalık kararı Resmi açıklama geldi...TFF'den Ahmet Çalık kararı! Resmi açıklama geldi...#Ahmet Çalık
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
İlk sırada yer alıyor Rezervasyonlar yüzde 95lere ulaştı...İlk sırada yer alıyor! Rezervasyonlar yüzde 95'lere ulaştı... #Sömestr
Tarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılarTarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılar!#Ukrayna
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
HABERLERDünya Haberleri

Savaş korkusu bunu da yaptırdı: Ukrayna Sovyet döneminden kalma sığınakları yeniliyor

#Ukrayna#RUSYA#Sığınak
Savaş korkusu bunu da yaptırdı: Ukrayna Sovyet döneminden kalma sığınakları yeniliyor

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır süren gerilim bölgede çıkabilecek bir savaşın korkusunu harlarken ABD ve NATO'nun da araya girmesiyle ipler tamamen gerilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen zirveden de istenen sonuçlar alınamayınca Ukrayna işgal korkusuyla şoke edici bir hazırlığa başladı...

Haberin Devamı

Dünya endişe içinde Rusya-Ukrayna sınırında başlayacak olası bir savaş tehdidine kilitlenmiş durumda. NATO'nun bölgedeki varlığından rahatsızlık duyduklarını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi ve NATO'yu bölgedeki gerilimi körüklemekle suçluyor. Ukrayna ise Rusya'nın bölgede işgal hazırlığında olduğunu iddia ederek başta ABD ve NATO olmak üzere batı dünyasından yardım istiyor.

Tarafların geçtiğimiz günlerde oturduğu müzakere masasından da çözüm çıkmayınca dünya da savaş korkusundan kurtulamadı. Rusya ordusu Belarus'da tatbikata girişerek Ukrayna'ya ve destekçilerine gözdağı verirken Ukrayna da boş durmayarak şaşkınlık veren bir hazırlığa başladı.

Savaş korkusu bunu da yaptırdı: Ukrayna Sovyet döneminden kalma sığınakları yeniliyor

Haberin Devamı

Ukrayna, olası bir Rusya saldırısı ve işgaline hazırlık yapabilmek için Sovyet Rusya döneminden kalma ve nükleer saldırılara bile dayanıklı sığınaklarını yenilemeye başladı. Sovyetler'in çöküşünden beri atıl durumda bulunan sığınaklar ülkeye gelen turistlerin gezdirildiği tarihi eserler olmaktan çıkarak artık gerçek saldırılar için aktif hale getiriliyor.

Gözden Kaçmasın

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?Haberi Görüntüle

İçinde 350 kişiyi barındırabilecek büyüklükteki sığınakların hardal sarısı kirli duvarları yeşil renge boyanırken yeni ranzalar yerleştirildi ve içindekileri iki hafta boyunca sağ tutacak şelkilde yeni bir hafta temizleme sistemi çalışır hale getirildi.

Sığınakların içine hepsi için 400'er tane yeni üretim gaz maskesi de yerleştirildi ancak bozulmamaları için bu maskeler henüz ambalajlarında tutuluyor.

Savaş korkusu bunu da yaptırdı: Ukrayna Sovyet döneminden kalma sığınakları yeniliyor

Ukraynalı tarihçi Herasimov The Telegraph'a verdiği demeçte "Tarihte ilk defa böyle bir şey yapıyoruz zira tarihte ilk kez dışarıdan bir işgal tehlikesi yaşıyoruz." sözlerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan ABDye işgal yanıtıRusya'dan ABD'ye işgal yanıtıHaberi Görüntüle

Ukrayna'nın kararı Rusya'nın ülke sınırına 100 bin kişilik birlikler ve ağır silahlar yollamasıyla alındı. Bunun üzerine Kyiv şehri valisi bölgedeki Soğuk Savaş döneminden kalma tüm sığınakların yenilenmesi talimatını verdi. Böylelikle bu yerlerin ani bir Rus saldırısı ve işgali durumda hazır bulunması sağlanacak.

Haberin Devamı

Kyiv'de hali hazırda 500 tane tam donanımlı bomba sığınağı ve 4 binden fazla yeraltı güvenlik merkezi var. Bunların arasında da yeraltı otoparkları, bodrum katları gibi yerler bulunuyor. Bu yerler toplmada 2 milyon 800 bin kişiyi koruyabilecek şekilde hazır tutuluyor.

Savaş korkusu bunu da yaptırdı: Ukrayna Sovyet döneminden kalma sığınakları yeniliyor

Rusya devlet televizyonunda yapılan yayınlarda ise Ukrayna'nın bu hazırlıkları 'histeri' olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın Ukrayna için planladığı işgali ne şekilde gerçekleştirileceği hala bir soru işareti olsa da 2014'te gerçekleşen Kırım ilhakı bu konudaki korkuların çok da yersiz olmadığını kanıtı olarak ortaya sürülüyor.

Gözden Kaçmasın

İngiltereden flaş karar: Ukraynaya silah gönderiyorİngiltere'den flaş karar: Ukrayna'ya silah gönderiyorHaberi Görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#RUSYA#Sığınak

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19