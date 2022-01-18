Savaş korkusu bunu da yaptırdı: Ukrayna Sovyet döneminden kalma sığınakları yeniliyor

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Dünya endişe içinde Rusya-Ukrayna sınırında başlayacak olası bir savaş tehdidine kilitlenmiş durumda. NATO'nun bölgedeki varlığından rahatsızlık duyduklarını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi ve NATO'yu bölgedeki gerilimi körüklemekle suçluyor. Ukrayna ise Rusya'nın bölgede işgal hazırlığında olduğunu iddia ederek başta ABD ve NATO olmak üzere batı dünyasından yardım istiyor.

Tarafların geçtiğimiz günlerde oturduğu müzakere masasından da çözüm çıkmayınca dünya da savaş korkusundan kurtulamadı. Rusya ordusu Belarus'da tatbikata girişerek Ukrayna'ya ve destekçilerine gözdağı verirken Ukrayna da boş durmayarak şaşkınlık veren bir hazırlığa başladı.

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Ukrayna, olası bir Rusya saldırısı ve işgaline hazırlık yapabilmek için Sovyet Rusya döneminden kalma ve nükleer saldırılara bile dayanıklı sığınaklarını yenilemeye başladı. Sovyetler'in çöküşünden beri atıl durumda bulunan sığınaklar ülkeye gelen turistlerin gezdirildiği tarihi eserler olmaktan çıkarak artık gerçek saldırılar için aktif hale getiriliyor.

İçinde 350 kişiyi barındırabilecek büyüklükteki sığınakların hardal sarısı kirli duvarları yeşil renge boyanırken yeni ranzalar yerleştirildi ve içindekileri iki hafta boyunca sağ tutacak şelkilde yeni bir hafta temizleme sistemi çalışır hale getirildi.

Sığınakların içine hepsi için 400'er tane yeni üretim gaz maskesi de yerleştirildi ancak bozulmamaları için bu maskeler henüz ambalajlarında tutuluyor.

Ukraynalı tarihçi Herasimov The Telegraph'a verdiği demeçte "Tarihte ilk defa böyle bir şey yapıyoruz zira tarihte ilk kez dışarıdan bir işgal tehlikesi yaşıyoruz." sözlerini kullandı.

Ukrayna'nın kararı Rusya'nın ülke sınırına 100 bin kişilik birlikler ve ağır silahlar yollamasıyla alındı. Bunun üzerine Kyiv şehri valisi bölgedeki Soğuk Savaş döneminden kalma tüm sığınakların yenilenmesi talimatını verdi. Böylelikle bu yerlerin ani bir Rus saldırısı ve işgali durumda hazır bulunması sağlanacak.

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Kyiv'de hali hazırda 500 tane tam donanımlı bomba sığınağı ve 4 binden fazla yeraltı güvenlik merkezi var. Bunların arasında da yeraltı otoparkları, bodrum katları gibi yerler bulunuyor. Bu yerler toplmada 2 milyon 800 bin kişiyi koruyabilecek şekilde hazır tutuluyor.

Rusya devlet televizyonunda yapılan yayınlarda ise Ukrayna'nın bu hazırlıkları 'histeri' olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın Ukrayna için planladığı işgali ne şekilde gerçekleştirileceği hala bir soru işareti olsa da 2014'te gerçekleşen Kırım ilhakı bu konudaki korkuların çok da yersiz olmadığını kanıtı olarak ortaya sürülüyor.