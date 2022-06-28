‘Savaş kışa kadar bitmeli’

Haberin Devamı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Münih’in güneyindeki Elmau Sarayı’nda buluşan dünyanın en zengin yedi ülkesinin liderlerine video konferans yöntemiyle katıldı. Kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmede Zelenski, silah desteğinin arttırılmasını talep etti. Bir kaynağın haber ajansı AFP’ye aktardığına göre Zelenski, “savaşın yıl sonuna kadar bitmesi için liderleri ellerinden gelenin en iyisini yapmaları konusunda uyardı.” Ukrayna lideri, Batılı ülkelerin peş peşe ilan etmeyi sürdürdükleri ek yaptırımlara rağmen Moskova’ya yönelik baskının hafifletilmemesi ve daha ağır önlemler alınması ricasını yineledi. Ayrıca “Şu an müzakere zamanı değil” diyerek ancak sahada pozisyonlarını güçlendirdiklerinde bunu yapacaklarını vurguladı.

DOĞALGAZ ENDİŞESİ

Haberin Devamı

Uzmanlara göre Zelenski’nin “kış” vurgusunun ardında Avrupa’nın enerji ihtiyaçları yatıyor. Yaz sezonunda bile doğalgaz ve petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıktığı, dahası doğalgaz stoklarının alarm verdiği düşünüldüğünde, kışın ısınma kaynaklı talep başlayınca Avrupa’nın Rusya’ya karşı pozisyonunu yumuşatmak zorunda kalacağından endişe ediliyor. Ayrıca Donbas bölgesinde hava üstünlüğünü Rusya’ya kaptıran Ukrayna’nın, ağır kış şartlarında karada kontrolü kaybedebileceği değerlendiriliyor.

YAPTIRIMLARA DEVAM

G7 ülkelerinin liderleri Almanya’daki toplantılarında Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarda uzlaştı. Öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

- Rus savunma endüstrisini hedef alacak yeni teknoloji kısıtlamaları kararlaştırıldı.

- Rus petrolü için tavan fiyat belirleme konusunda müzakereler sürüyor. Hedef Rus petrolünün fiyatını aşağı çekmek.



- Rusya’ya uygulanan yüksek gümrük vergilerinden elde edilen gelirin Ukrayna’ya aktarılmasında uzlaşıldı.

- Rusya’dan altın alımının yasaklanmasına karar verildi. Rus altın ihracatının büyük çoğunluğu G7 ülkelerine gidiyordu.

Haberin Devamı

PUTİN’İ TİYE ALDILAR

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’dan oluşan G7 grubunun liderleri fotoğraf çekimi sırasında Rusya lideri Vladimir Putin’le dalga geçti. Putin’in üstü çıplak halde at üstünde verdiği pozları anımsatan liderler, fotoğraf çektirmeden önce ceketlerini ya da gömleklerini çıkarıp çıkarmamayı tartıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Putin’den daha sert görünmeliyiz” diye şaka yaparken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “En iyisi at binmek” dedi. Fazla kilolarıyla diğer liderlerden ayrışan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise “Göğüs kaslarımızı gösterelim” diyerek işi bir adım öteye götürdü.