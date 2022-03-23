Savaş iki taraf için de sarpa sardı

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Rusya hükümeti, her fırsatta “Ukrayna’daki özel askeri harekât, 24 Şubat’tan bu yana planlandığı gibi devam ediyor” dese de sahadaki gerçekler tarafların aşırı yıprandığını gösteriyor.

İki tarafın da sahada askeri açıdan ağır şekilde yıprandığının bazı işaretleri özetle şöyle:

RUSYA İLERLEYEMİYOR

YÜKSEK CAN KAYBI: Rusya’da yayımlanan ‘Komsomolskaya Pravda’ gazetesi kazara Ukrayna’da ölen Rus askeri sayısına yer verdi. Önceki gün çıkan haberde 9 bin 861 askerin öldüğü belirtildi. Haber birkaç saat sonra yayından kaldırıldı. Ukrayna tarafı ise ölen Rus asker sayısının 16 bine yaklaştığını öne sürüyor.

UKRAYNA DİRENİYOR: Rusya’nın 13 gün önce işgal ettiği güneydeki Herson bölgesinde Rusya yanlısı yerel yönetim oluşturma girişimi halktan destek bulamadı. Rusya yanlısı yerel komite üyelerinden Pavel Slobodçikov, ailesiyle birlikte “ihanet gerekçesiyle” pusuya düşürülerek kurşuna dizildi.

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NİYE O FÜZE: Rusya’nın Ukrayna’da hipersonik “Kinjal” (Hançer) füzelerini kullanmasının hiçbir pratik açıklaması bulunmuyor. Stratejik silahlar sınıfındaki bu füzenin yakın temas savaşında askeri kışlaya atılması “pire için yorgan yakmak” anlamına geliyor. Rusya’nın bu füzeleri kullanıyor olması Batı’ya mesaj ve Ukrayna’da işlerin sarpa sardığının bir kanıtı daha.

LOJİSTİK ZORLUK: Ukrayna genelkurmayı açıklamasına göre özellikle başkent Kiev ile ikinci büyük şehir Harkov çevresindeki Rus birliklerinin lojistik problemleri sürüyor. Yaklaşık 70 bin askerin yer aldığı müdahale güçlerinin 3 günlük mühimmat ve yakıtı kaldığı belirtiliyor.

UKRAYNA DA YORULDU

ASKERLER ZORDA: Ukrayna ordusu da ciddi kan kaybediyor. Rusya’nın füzelerle uzaktan vurma taktiğine başvurması üzerine Ukrayna’da daimi konuşlanan birlik kavramı kalmadı. 150 bin askerin görev yaptığı ordu artık kışlalarda değil, sivil yerleşim ve binalarda ikâmet ediyor.

MARİUPOL DİRENİŞİ: Rusların iki hafta önce kuşatma altına aldığı güneydeki Mariupol liman şehri direnmeye devam ediyor. 180 bin sivilin çok zor koşullar altında yaşam savaşı verdiği kentte 15 bin Ukrayna askeri gece gündüz Rus işgaline karşı durmaya çalışıyor.

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KİEV’DE BEKLEYİŞ: Başkent Kiev çevresinde tam kuşatma hâlâ gerçekleşmedi. Rus birlikler 4 günden bu yana ileri adım atmadı. Batı istikametinde karşı saldırılarla geri püskürtüldükleri haberleri geliyor. Ancak Rusya uzun menzilli füzelerle kenti vurarak moral bozmaya çalışıyor.

BÜYÜK YIKIM: Rusya doğudaki Donbas cephesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların faal olduğu Lugansk ve Donetsk illerinin 2014 yılı sınırlarına da ulaşılamadı. Ukrayna birlikleri, Ruslara direnişi sürdürüyor. Rus tarafı, direnişi kırmak için üç gün önce burada ilk defa yerleşim bölgelerinde kullanımı Cenevre Sözleşmesi’yle yasaklanan TOS-1 “Güneş yanığı” isimli termobarik füze sistemlerini kullandı. Bu tür yöntemler, Ukrayna tarafında büyük yıkım ve can kaybına neden oluyor.