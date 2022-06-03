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Savaş dünyayı nasıl değiştirdi: Ukrayna işgali 100’üncü günde

#Ukrayna#Rusya#Savaş
Savaş dünyayı nasıl değiştirdi: Ukrayna işgali 100’üncü günde

100 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusuna Ukrayna’yı “Nazilerden arındırmak hedefiyle özel askeri operasyon” başlatma emri verdi. O zamandan beri birçok kent yerle bir oldu.

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On binlerce kişi öldü, 7 milyon Ukraynalı başka ülkelere kaçtı...

NASIL BAŞLADI

24 Şubat’ta üç koldan Ukrayna’ya giren, başkent Kiev’e doğru ilerleyen Rus güçleri beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. “Günler içinde biter” denilen savaşın daha aylarca sürmesi bekleniyor.

İşgalin ilk günleri “kararsız ve cılız” tepki vermekle eleştirilen Batılı liderler şoku üzerlerinden çabuk attı. Başta Ukrayna’ya silah yerine “miğfer” gönderen Almanya bile şimdi gelişmiş silah sistemlerinin sevkıyatına izin veriyor.

PUTİN NE BAŞARDI

Putin, Volodimir Zelenski yönetimini devirme hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı. Rus ordusunun Kırım’dan, Moldova’daki Transdinyester’e kara bağlantısı sağlama hedefi de gerçekçi olmaktan uzak görünüyor. Kırım özelinde bu hedef gerçekleşti, Ukrayna limanları da abluka altına alındı. Putin, Donbas’ta kritik Severodonetsk kentini almak üzere.

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AVRUPA SİLAHLANIYOR

Ukrayna’ya göre savaşta 30 bin Rus askeri öldü. Zelenski’ye göre ülkenin yüzde 20’si Rus kontrolü altında. Putin’in Ukrayna’nın olası NATO üyeliğine karşı başlattığı işgal NATO’nun stratejilerini de değiştirdi. Şimdi İsveç ve Finlandiya da İttifak’a katılmak için girişimde bulundu. Başta Almanya olmak üzere Avrupa silahlanmak için kesenin ağzını açtı.

ENERJİ VE GIDA

Batı, Rus doğalgazı ve petrolünden vazgeçmek için formül arıyor. Ayrıca dünyanın en önemli tahıl üreticisi iki ülkede yaşanan savaş, başta Afrika ve Ortadoğu ülkelerini açlık noktasına getirdi, tüm dünyada gıda fiyatları arttı. Türkiye dahil dünya, Ukrayna tahılını dünya pazarına çıkartmak için yol arıyor.

İŞGAL BİR TABUYU DAHA YIKTIRDI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa’daki bir tabuyu daha yıktı. Danimarka’da önceki gün yapılan referandumda  halkın yüzde 67’si, bu ülkenin 30 yıldır sürdürdüğü Avrupa Birliği’nin ortak savunma ve güvenlik politikası dışında kalma yaklaşımına son verilmesi lehinde oy kullandı. NATO’nun kurucu ülkelerinden olan Danimarka artık AB’nin savunma ve güvenlik kararlarında söz hakkına sahip olacak ve ülkenin silahlı kuvvetleri AB’nin askeri operasyonlarına katılabilecek.

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#Ukrayna#Rusya#Savaş

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