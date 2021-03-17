Savaş bitmezse göç krizi çözülemez

Göç sorununun temel nedeni olarak Suriye’deki savaşa işaret eden Kalın, “Temel neden ortadan kaldırılmazsa, göçmen krizine de kalıcı çözüm bulunamaz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin çözüm için gösterdiği tüm çabalara rağmen Suriye’deki iç savaşın 10’uncu yılını geride bıraktığını söyleyen Kalın, terör örgütü YGP/PKK ve Beşar Esad rejiminin uygulamaları nedeniyle mültecilerin güvenli dönüşünün sağlanamadığını vurguladı. Türkiye’nin ülke içinde ve Suriye’de 10 milyon civarında Suriyelinin sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Kalın, Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine geri dönebilmelerinin “Türkiye’den AB’ye, Almanya’dan ABD’ye ve diğer komşu ülkelere, Rusya ve İran’a kadar tüm ülkelerin kolektif çalışmasını gerektirdiğini” kaydetti.

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