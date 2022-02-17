Savaş alanına döndü: Hong Kong hastaneleri yeni Omicron dalgası altında eziliyor!

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Bir hastanenin dışındaki sedyelerde üzerlerindeki battaniyeler ve termal koruyucuları altında titreyen onlarca yaşlı hastanın olduğunu hayal edin....

Bu korkunç tablo şu anda Hong Kong’un yoksul topluluklarına hizmet eden hastanelerde gerçeğe bürünmüş durumda. Yeni Omicron dalgasıyla boğuşan şehrin hastaneleri çökme noktasına geldi. Adını açıklamayan bir hemşirenin sözleriyle bölge “ateş hattına dönmüş durumda.”

Hafta başında karantina çadırları kurulmaya başlanırken bir çadıra yalnızca tek bir hasta yerleştiriliyordu, ancak bu kota iki gün içinde bir çadıra bütün aileleri sığdırmaya çalışacak kadar genişletildi. Buna rağmen çadır bulamayan hastalar kış soğuğunda dışarıda bekliyor. Durumun daha da kötüye gitmesinden korkuluyor.

SIFIR KOVİD POLİTİKASI YETERSİZ KALMAYA BAŞLADI

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Çin’in geri kalanı gibi, Hong Kong da sıfır Kovid stratejisine bağlı kalarak virüsü dışarıda tutmayı başarmış, ancak dışarıyla bağlantının kesilmesi sonucu dünya ticaretinin büyük merkezlerinden biri olan şehrin ekonomi kötü etkilenmişti. Son dalgaya kadar tüm Kovid hastaları hastanelerin özel olarak ayrılmış bölümlerinde tecrit ediliyor, hastalarla temasa geçenlerse karantina kamplarına yerleştiriliyordu.

Ancak bu sistem çok daha bulaşıcı Omicron varyantı karşısında yetersiz kalmaya başladı.

Gözden Kaçmasın Hong Kong’da günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haberi görüntüle

GÜNLÜK VAKA SAYISI BU ZAMANA KADARKİ TOPLAMA YAKLAŞTI

7,5 milyon insanın yaşadığı şehirde Çarşamba günü doğrulanmış yeni vaka sayısı 4285 olarak kayıtlara geçerken ön sonuçlara göre pozitif olma ihtimali yüksek insanların sayısı da 7000 oldu. Bu son dalga gelmeden önce Hong Kong’da tüm pandemi boyunca sadece 12.000 vaka kaydedilmişti. Uzmanlar günlük vaka sayılarının Mart ayına doğru 28.000’e kadar çıkabileceği konusunda uyarıyor.

AŞISIZ YAŞLILAR İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Hong Kong’un aşı bolluğuna rağmen şehirde yaşayan yaşlı nüfusta aşılanma oranlarının düşük kaldığı görülüyor. İstatistiklere göre, 70-79 arası nüfusun sadece yüzde 43’ü, 80 yaş üstünün sadece yüzde 26’sı aşılanmış durumda.

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HİÇBİR PLAN YOK MU?

Hükümet hastalığı hafif geçenleri evlerinde karantinaya girmeye çağırırsa da hastaneye yatmak için sıra bekleyenlerin sayısı 12 bini buldu. Bu yükün altında işlerini yapmaya çalışan sağlık görevlileri, pandemi iki yıldır sürüyor olmasına rağmen yetkililerin neden hala bu kadar hazırlıksız yakalanabildiğini sorguluyor.

Hong Kong’un baş yöneticisi Carie Lâm, salı günü katı kapanma önlemlerinin devreye sokulduğunu duyurdu, ancak şehrin bu kadar hızla artan vakaları tekrar kontrol altına alması pek olası görünmüyor.





“TSUNAMİYE KARŞI İNŞA EDİLEN KUMDAN KALELER”

Şimdilik geçici Kovid klinikleri açan hükümet mega saha hastaneleri de açacaklarını duyurdu. Ayrıca 3 bin adet boş toplu konut dairesi ve otellerin hastalara tahsis edilmesi üzerine çalışılıyor. Ancak bu önlemlerin zamanında gelip gelemeyeceğini bilinmiyor.

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Sağlık uzmanları uzun süredir Hong Kong’daki kamu hastanelerinin finansmanın yetersiz kaldığı, yeni bir koronavirüs dalgası için hazırlıksız olduğu konusunda uyarıyordu.

Bu uzmanlardan biri olan Hong Kong Üniversitesi’nden mikrobiyolog Siddharth Sridha, hastanelerin önceki grip salgınını karşısında bile zorlandığını hatırlatarak Hong Kong hastaneleri için “tsunamiye karşı inşa edilen kumdan kaleler” benzetmesine yaptı.