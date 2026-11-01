Sauna bağışıklığı artırıyor mu

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FİNLANDİYA’daki Turku Üniversitesi ve Doğu Finlandiya Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya, yaş ortalaması 50 olan yetişkinler katıldı. Bilimsel dergi Temperature’da yayımlanan araştırmada katılımcılar, seansın ortasında kısa bir soğuk duş alarak toplam 30 dakika sauna yaptı. Seansın ardından kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında belirgin artış tespit edildi. Bağışıklık sisteminin temel bileşenleri olan bu hücreler, vücudun bakteri ve virüslerle mücadelesinde önemli rol oynuyor.

ARTIŞ GEÇİCİ OLDU

Araştırmada, enfeksiyonlarla mücadele eden nötrofillerin ve bağışıklık tepkilerini düzenleyen lenfositlerin sayısının da arttığı görüldü. Ancak artış geçici oldu ve hücre sayıları saunadan 30 dakika sonra normal seviyelerine döndü. Turku Üniversitesi araştırmacısı Ilkka Heinonen, saunanın bağışıklık hücrelerinin dokulardan kan dolaşımına geçmesini teşvik ettiğini belirtti. Heinonen, bu hareketliliğin hücrelerin vücudu daha geniş bir alanda taramasına ve olası sağlık tehditlerini tespit etmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Doğu Finlandiya Üniversitesi Profesörü Jari Laukkanen, sonuçların saunanın bağışıklık sistemini farklı mekanizmalar üzerinden etkileyebileceğine işaret ettiğini belirtti. Bununla birlikte biliminsanları, kandaki bağışıklık hücrelerinin geçici olarak artmasının bağışıklığın uzun vadede güçlendiği veya hastalık riskinin azaldığı anlamına gelmediğini vurguladı.