Satürn’ün ayından su mu fışkırıyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Satürn’ün uydularından Enceladus’tan sesten hızlı püsküren gaz ve toz bulutları, astronomlara burada önemli miktarda sıvı halinde suyun bulunduğunu düşündürüyor.

NASA’ya ait Cassini uzay aracının gönderdiği görüntüleri değerlendiren gökbilimciler, Güneş Sistemi’nin en çok yaşam potansiyeli bulunan yerlerinden Enceladus’un buzlu yüzeyinden gelen gizemli bulutların su buharı içerdiğini saptadılar. Jüpiter’in uydusu Europa’da da sıvı halde suyun bulunabileceğini, ancak Satürn’ün halkalarından birisinin oluşmasına yol açtığı düşünülen Enceladus’a ulaşmanın daha mümkün olduğunu belirten Hansen, Enceladus’un içerdekileri dışarı püskürttüğünü söyledi. Güneş Sistemi’nde Mars, Jüpiter’in uydusu Europa ve Enceladus "doğrudan su kanıtı" taşıyan üç gökcismi.